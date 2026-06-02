Capital B recaudará 122 mil millones de dólares para comprar Bitcoin

La empresa Capital B, que cotiza en la bolsa francesa, está solicitando la aprobación de los accionistas para nuevos instrumentos de captación de capital con el fin de ampliar significativamente sus reservas de Bitcoin. La compañía planea acelerar las compras de criptomonedas mediante la emisión de nuevas acciones e instrumentos de deuda, informa Cointelegraph.com informa.

Según una publicación en X de Alexandre Laizet, miembro del consejo de administración de Capital B, la empresa ha propuesto un aumento de capital de 5 mil millones de euros (aproximadamente 5,8 mil millones de dólares) y la introducción de instrumentos de deuda por valor de 116 mil millones de dólares. Los accionistas pueden votar en línea sobre este asunto hasta el 17 de junio.

Esta iniciativa se produce en un momento en que otras empresas más pequeñas están vendiendo sus activos o cambiando a estrategias de cobertura debido a la presión del mercado. Capital B compró recientemente 192 BTC por 15,2 millones de dólares, lo que eleva el saldo total de la empresa a 3.139 BTC tras la compra adicional del lunes.

Actualmente, Capital B ocupa el puesto 25 a nivel mundial en reservas de Bitcoin y el segundo en Europa, detrás de la empresa alemana Bitcoin Group SE. Tras el anuncio, el precio de las acciones de la compañía cayó un 7%, situándose en 0,56 dólares.