Vertu presenta el smartphone Alphafold de 6 880 $ para ejecutivos

El fabricante de gadgets de lujo Vertu ha presentado su nuevo modelo Alphafold. Este smartphone plegable, cuyo precio comienza en casi 7 000 $, no está destinado a usuarios comunes, sino a ejecutivos de grandes empresas y altos directivos. La principal peculiaridad del dispositivo no reside en sus materiales preciosos, sino en su agente de AI capaz de automatizar los procesos de trabajo diarios. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el modelo Alphafold viene equipado con un sistema de AI especial llamado Hermes Agent. Este software se basa en el proyecto de código abierto Hermes y no se limita a responder consultas. El sistema tiene la capacidad de analizar documentos, revisar contratos, planificar viajes de negocios y realizar tareas complejas entre varias aplicaciones. Si la AI no puede completar una tarea, redirige automáticamente la solicitud a un conserje humano.

La unión del lujo y la tecnología

En cuanto a su apariencia, el Alphafold es un verdadero símbolo de estatus. El cuerpo del dispositivo está decorado con cuero de becerro auténtico y detalles en titanio. Esto lo diferencia drásticamente de los smartphones de consumo fabricados en vidrio o plástico, como el Samsung Galaxy Z Fold 7. El peso del gadget es de 264 gramos, lo que es notablemente más pesado que el buque insignia de Samsung (215 gramos). Sin embargo, sus marcos curvados facilitan la apertura del dispositivo.

El empaque del smartphone también es único: viene en un estuche voluminoso que parece un joyero. En su interior, una funda de cuero y cables de carga especiales se encuentran en cajones separados. Esto demuestra el compromiso de Vertu de vender no solo tecnología, sino también un servicio de alto nivel y una experiencia de lujo.

Base técnica y colaboración

Al examinar los componentes internos del dispositivo, se reveló que tiene muchas similitudes con el modelo ZTE Nubia Fold de 1 100 $. El diseño de las bisagras, la ubicación de los altavoces y el escáner de huellas dactilares son casi idénticos. Incluso en los códigos de software se encuentran identificadores de ZTE. Los representantes de Vertu confirmaron esta información, declarando que la plataforma Alphafold fue desarrollada en colaboración con ZTE/Nubia.

La empresa señala que, aunque la parte de hardware es proporcionada por socios, los materiales de lujo, la interfaz de software, el control de calidad y el servicio posventa son responsabilidad exclusiva de Vertu. Esto no es nuevo para la empresa: la revista Wired informó en 2023 que el modelo MetaVertu se fabricó de la misma manera.

En conclusión, se puede decir que con el modelo Alphafold, Vertu no pretende participar en la carrera de características técnicas. La empresa ofrece a sus clientes —ejecutivos cuyo tiempo es valioso— un asistente digital que organiza eficazmente su jornada laboral. Por 6 880 $, el comprador obtiene no solo un teléfono, sino una herramienta exclusiva que destaca su estatus y facilita sus asuntos.