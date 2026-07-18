EE. UU. asigna 400 millones de dólares a Kratos para liderar la carrera de armas hipersónicas

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha firmado un contrato importante con Kratos Defense & Security Solutions con el objetivo de aumentar las capacidades del país en el ámbito de las tecnologías hipersónicas. Esta financiación de aproximadamente 400 millones de dólares se destinará a acelerar los programas de seguridad nacional y al desarrollo de sistemas de armas de nueva generación. Este paso es parte de la estrategia de Washington para no quedarse atrás en la carrera armamentista hipersónica frente a competidores como Rusia y China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los representantes de Kratos, el apoyo financiero asignado permitirá acelerar el diseño de tecnologías prometedoras y su proceso de producción en masa. Aunque no se han revelado todos los detalles de los proyectos debido a protocolos de confidencialidad, la empresa confirmó que estos fondos se destinarán a áreas de importancia estratégica. Kratos es hoy considerado uno de los actores con mayor experiencia en la industria de defensa de EE. UU. en sistemas de alta velocidad.

Nuevos proyectos: Nemesis y Kraken

Entre los proyectos desarrollados por la empresa, destacan las iniciativas Nemesis y Kraken, así como el vehículo de vuelo hipersónico Erinyes. Además, se está trabajando activamente en motores de cohete de combustible sólido como Dark Fury, Zeus y Oriole. Según datos de ixbt.com, Kratos es la única empresa en EE. UU. que crea de forma independiente tanto vehículos hipersónicos como sus sistemas de propulsión de manera simultánea.

Este enfoque de integración vertical sirve para reducir significativamente los plazos de creación de nuevos sistemas y disminuir la dependencia de proveedores externos. Según Dave Carter, presidente de la división de Defense and Rocket Support Services de la empresa, su principal ventaja es la capacidad de diseñar rápidamente sistemas complejos, probarlos y producirlos en masa a precios relativamente económicos.

Aumento de la capacidad industrial

El CEO de Kratos, Eric DeMarco, señaló que el volumen de financiación gubernamental ha crecido considerablemente desde junio. Destacó que las nuevas inversiones aseguran el crecimiento orgánico de la empresa y ayudan a cubrir los gastos realizados con fondos propios para no alterar el cronograma de pedidos. En los últimos dos años, la empresa ha realizado grandes inversiones en la construcción de nuevas capacidades de producción e infraestructura de pruebas.

Todos los trabajos de producción e investigación se llevan a cabo en las instalaciones cerradas de la empresa y en polígonos estatales. El nuevo paquete de 400 millones de dólares consolida aún más la posición de Kratos como socio industrial clave en el programa hipersónico de EE. UU. Se espera que proyectos como este transformen radicalmente las capacidades de ataque rápido y defensa del ejército estadounidense en el futuro.