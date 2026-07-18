El camino a San Francisco para las startups australianas: Colaboración entre Stripe y TechCrunch

·50·Tecnología
El camino a San Francisco para las startups australianas: Colaboración entre Stripe y TechCrunch

TechCrunch, conocido por descubrir nuevos nombres en el mundo tecnológico global, y el sistema de pagos Stripe ofrecen una oportunidad única para las startups más prometedoras de Australia. Quedan pocas horas para el cierre de las inscripciones al concurso Startup Battlefield, que se celebra en el marco del Stripe Tour Sydney. El ganador de esta prestigiosa competición obtendrá un pase directo al escenario de TechCrunch Disrupt, uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo, que tendrá lugar en San Francisco. Así lo informa Techcrunch.com informa. comunica.

El concurso Startup Battlefield ha servido en su historia como punto de partida para gigantes hoy valorados en miles de millones de dólares, como Dropbox, Cloudflare, Discord y Trello. Según TechCrunch, los graduados de esta plataforma han recaudado un total de 32 mil millones de dólares en inversiones y han registrado más de 250 salidas exitosas entre más de 1 700 empresas.

Premios y oportunidades internacionales para los ganadores

En el evento de Sídney, ocho de las startups más fuertes seleccionadas presentarán sus proyectos ante inversores, la prensa internacional y la comunidad tecnológica. Al final del concurso, tres equipos serán premiados:

  • Primer lugar: 15 000 dólares en créditos de comisión de Stripe y un pase garantizado para la feria TechCrunch Disrupt que se celebrará en San Francisco del 13 al 15 de octubre de 2026;
  • Segundo lugar: 5 000 dólares en créditos de comisión de Stripe;
  • Tercer lugar: 2 000 dólares en créditos de comisión de Stripe.
Los organizadores señalan que todos los representantes de startups que hayan enviado su solicitud, independientemente de si son seleccionados o no, serán invitados a la conferencia Stripe Tour Sydney el 19 de agosto. Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes emprendedores realicen networking e intercambien experiencias.

El jurado, al evaluar los proyectos, no se centra en la apariencia o en lo "pulido" que esté el producto, sino en su potencial. La pregunta clave es una: "¿Puede este proyecto cambiar realmente el mundo?". Los organizadores buscan ideas que marquen un antes y un después en la industria, no solo pequeños cambios.

Esta experiencia internacional es también de gran importancia para los representantes del ecosistema de startups de Uzbekistán. Colaborar con gigantes como Stripe y subir al escenario de TechCrunch abre las puertas del mercado mundial a cualquier proyecto tecnológico. Este modelo australiano podría servir en el futuro como ejemplo para llevar a las startups de la región de Asia Central a un nivel global.

StripeTechCrunchStartupSan FranciscoAustralia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoLos robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoHoy, 00:50Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación