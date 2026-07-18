El camino a San Francisco para las startups australianas: Colaboración entre Stripe y TechCrunch

TechCrunch, conocido por descubrir nuevos nombres en el mundo tecnológico global, y el sistema de pagos Stripe ofrecen una oportunidad única para las startups más prometedoras de Australia. Quedan pocas horas para el cierre de las inscripciones al concurso Startup Battlefield, que se celebra en el marco del Stripe Tour Sydney. El ganador de esta prestigiosa competición obtendrá un pase directo al escenario de TechCrunch Disrupt, uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo, que tendrá lugar en San Francisco. Así lo informa Techcrunch.com informa. comunica.

El concurso Startup Battlefield ha servido en su historia como punto de partida para gigantes hoy valorados en miles de millones de dólares, como Dropbox, Cloudflare, Discord y Trello. Según TechCrunch, los graduados de esta plataforma han recaudado un total de 32 mil millones de dólares en inversiones y han registrado más de 250 salidas exitosas entre más de 1 700 empresas.

Premios y oportunidades internacionales para los ganadores

En el evento de Sídney, ocho de las startups más fuertes seleccionadas presentarán sus proyectos ante inversores, la prensa internacional y la comunidad tecnológica. Al final del concurso, tres equipos serán premiados:

Primer lugar: 15 000 dólares en créditos de comisión de Stripe y un pase garantizado para la feria TechCrunch Disrupt que se celebrará en San Francisco del 13 al 15 de octubre de 2026;

15 000 dólares en créditos de comisión de Stripe y un pase garantizado para la feria TechCrunch Disrupt que se celebrará en San Francisco del 13 al 15 de octubre de 2026; Segundo lugar: 5 000 dólares en créditos de comisión de Stripe;

5 000 dólares en créditos de comisión de Stripe; Tercer lugar: 2 000 dólares en créditos de comisión de Stripe.

Los organizadores señalan que todos los representantes de startups que hayan enviado su solicitud, independientemente de si son seleccionados o no, serán invitados a la conferencia Stripe Tour Sydney el 19 de agosto. Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes emprendedores realicen networking e intercambien experiencias.

El jurado, al evaluar los proyectos, no se centra en la apariencia o en lo "pulido" que esté el producto, sino en su potencial. La pregunta clave es una: "¿Puede este proyecto cambiar realmente el mundo?". Los organizadores buscan ideas que marquen un antes y un después en la industria, no solo pequeños cambios.

Esta experiencia internacional es también de gran importancia para los representantes del ecosistema de startups de Uzbekistán. Colaborar con gigantes como Stripe y subir al escenario de TechCrunch abre las puertas del mercado mundial a cualquier proyecto tecnológico. Este modelo australiano podría servir en el futuro como ejemplo para llevar a las startups de la región de Asia Central a un nivel global.