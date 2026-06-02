Las reservas de Bitcoin de HIVE disminuyen, pero los ingresos alcanzan niveles récord

La empresa canadiense de minería HIVE Digital Technologies anunció que sus reservas de Bitcoin disminuyeron en 331 BTC durante el último trimestre. A pesar de esto, la compañía registró un fuerte aumento en los ingresos anuales provenientes de la minería de Bitcoin y los servicios de computación de alto rendimiento (HPC). Según un informe financiero publicado el lunes, la empresa posee 150 BTC, mientras que al final del trimestre anterior tenía 481 BTC. Esto es reportado por Cointelegraph.com .

La reducción de 331 BTC equivale a aproximadamente 23 millones de dólares a los precios actuales. Aunque HIVE no ha confirmado explícitamente la venta de estos activos, el precio de Bitcoin ha caído casi un 21% desde principios de año. Durante el año fiscal 2026, la compañía minó 2,885 BTC y aumentó sus ingresos totales en un 158% interanual, alcanzando los 297.8 millones de dólares. Este crecimiento se atribuye principalmente a la expansión de la capacidad de minería y al éxito en el segmento HPC.

La disminución en las reservas de Bitcoin ilustra cómo las empresas de minería públicas equilibran la acumulación de activos con los costos de expansión. HIVE está invirtiendo actualmente en sitios de minería que consumen mucha energía mientras diversifica su infraestructura hacia la inteligencia artificial (IA). Los ingresos de la empresa por la minería de monedas digitales ascendieron a 278.3 millones de dólares, mientras que los servicios HPC representaron 19.5 millones de dólares.

A pesar del crecimiento de los ingresos, los costos operativos y de mantenimiento también aumentaron significativamente. Como resultado de la expansión de su red de centros de datos, los costos de depreciación de HIVE alcanzaron los 170.4 millones de dólares, casi el triple de la cifra del año anterior. Observando la creciente demanda de servicios de IA, la compañía planea aumentar los ingresos anuales de su división HPC a 35 millones de dólares utilizando clústeres de GPU NVIDIA.

Como parte de sus planes futuros, HIVE tiene como objetivo implementar un proyecto de centro de datos de IA de 320 megavatios en el área de Toronto. Se espera que este centro pueda albergar más de 100,000 unidades de GPU. Tal expansión refleja una tendencia general entre los mineros de Bitcoin: a medida que la economía de la minería se vuelve más compleja, las empresas buscan nuevas fuentes de ingresos como la IA y la computación en la nube.