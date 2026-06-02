Movement expande su red de pagos con stablecoins en EE. UU. y Europa

La red blockchain Movement, basada en el lenguaje de programación Move, ha obtenido acceso a sistemas de pago con licencia en EE. UU., Canadá y la Unión Europea. Este paso estratégico tiene como objetivo fortalecer los servicios de pago transfronterizos en mercados emergentes, buscando conectar los sistemas bancarios tradicionales con las redes de liquidación de stablecoins. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

Los representantes de la empresa destacaron que la nueva infraestructura facilitará el movimiento de fondos entre las finanzas tradicionales y los sistemas blockchain. El enfoque principal no está en las transferencias puramente cripto, sino específicamente en las liquidaciones realizadas mediante stablecoins. Esto es especialmente importante para regiones con altos costos de pago y acceso limitado a servicios financieros.

Además, la Movement Network Foundation anunció que ha recomprado casi el 19 por ciento de los tokens asignados a los inversores (4,2 por ciento del suministro total). Esta medida está vinculada a la nueva estrategia del proyecto centrada en la infraestructura de pagos. Como referencia, la capitalización de mercado del token MOVE ha caído desde su máximo de 2.500 millones de USD a los 54 millones de USD actuales.

Esta transformación de la red Movement refleja una tendencia general en la industria blockchain. Actualmente, redes importantes como Solana, Polygon y Aptos también se están centrando más en los pagos con stablecoins y las transferencias de dinero transfronterizas que en los contratos inteligentes. Este sector sigue siendo uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado de activos digitales.

Hoy en día, el valor total de todas las stablecoins en el mercado global supera los 320.000 millones de USD. La ley GENIUS Act aprobada en EE. UU. ha creado un marco legal federal para estos activos. Al mismo tiempo, según datos de TRM Labs, el volumen de transacciones cripto globales disminuyó un 11 por ciento en el primer trimestre de este año, lo que indica una disminución en la actividad general del mercado.