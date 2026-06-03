Coinbase invierte en ETF de ProShares para stablecoins

La exchange de criptomonedas Coinbase ha invertido en el fondo del mercado monetario de ProShares enfocado en stablecoins. La empresa prevé un aumento en la demanda de activos que respaldan tokens vinculados al dólar bajo la nueva ley GENIUS Act aprobada en EE. UU. Coinbase (COIN) no reveló el martes el monto invertido en el fondo ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Cointelegraph.com informó .

Según el GENIUS Act, los emisores de stablecoins deben respaldar sus tokens con activos altamente líquidos como efectivo, depósitos bancarios y bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo. El fondo IQMM permite acceder a estos activos de reserva mediante una estructura de fondo cotizado en bolsa. Lanzado en febrero, el fondo invierte exclusivamente en valores del Tesoro de EE. UU. con vencimientos de 93 días o menos.

Representantes de Coinbase afirmaron que esta inversión se alinea completamente con el negocio de stablecoins y las operaciones de gestión de efectivo de la compañía. Como proveedor clave de infraestructura para la stablecoin USDC de Circle, Coinbase está interesada en ampliar la oferta de instrumentos de inversión regulados y líquidos.

Al mismo tiempo, los legisladores estadounidenses debaten el proyecto de ley CLARITY Act para regular el mercado de activos digitales. Este documento busca establecer reglas para los mercados cripto y aclarar el papel de los reguladores federales. El director de políticas de Coinbase, Faryar Shirzad, calificó al CLARITY Act como la reforma financiera más importante desde la ley Dodd-Frank.

Sin embargo, el sector bancario se opone a este proyecto de ley. En particular, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió que permitir a las empresas cripto pagar intereses sobre saldos de stablecoins crearía una competencia desigual entre bancos y compañías de activos digitales. Continúan los intensos debates sobre estos temas en el Senado de EE. UU.