Kylian Mbappé logra un resultado histórico: 10 goles y su segunda Bota de Oro en el Mundial 2026

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Kylian Mbappé logra un resultado histórico: 10 goles y su segunda Bota de Oro en el Mundial 2026

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, cerró la Copa del Mundo 2026 con récords personales. El delantero del Real Madrid anotó 10 goles durante el torneo, ganando el premio Bota de Oro como máximo goleador de la competición. Este es el segundo logro de este tipo en su carrera. Así lo informa Goal.com informa. reporta.

Mbappé logró marcar 10 goles en ocho partidos. De esta manera, igualó el resultado establecido por la leyenda alemana Gerd Müller en la Copa del Mundo de 1970. Durante más de 50 años, ningún jugador había logrado marcar una cifra de dos dígitos en un solo torneo.

Resultado histórico y decepción colectiva

Según Goal.com, Kylian Mbappé anotó su décimo gol en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Aunque el delantero marcó un doblete en este encuentro, los «Bleus» perdieron 4-6 y terminaron el torneo en cuarto lugar. Para Francia, que perdió en semifinales ante el futuro campeón, España, este resultado estuvo por debajo de las expectativas.

El camino de Mbappé en la carrera por el título de máximo goleador comenzó con fuerza desde la fase de grupos. Demostró sus serias intenciones al marcar dobletes contra Senegal e Irak. Manteniendo su consistencia en la fase eliminatoria, el delantero también anotó contra Suecia (doblete), Paraguay y Marruecos.

La reacción de Mbappé

Aunque se ha hecho historia en cuanto a logros individuales, el capitán francés no lo recibió con gran alegría. En su entrevista posterior al partido, enfatizó que el éxito colectivo es más importante.

«Marcar tantos goles en una Copa del Mundo, sin duda, te lleva a un nuevo nivel. Pero hubiera preferido jugar la final antes que ser el máximo goleador. Es bueno que esto quede como un legado al final de mi carrera, pero ahora mismo no me hace sentir muy feliz», dijo Mbappé en la conferencia de prensa.

Ahora, Kylian Mbappé regresa a su club, el Real Madrid. Su próximo objetivo será olvidar la decepción con la selección a través de éxitos a nivel de clubes y llevar a Francia de nuevo a la cima en los próximos grandes torneos.

Kylian MbappéMundial 2026FranciaReal MadridBota de Oro
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