Meta patenta una IA que detecta las emociones de los usuarios a través de la voz

La corporación Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, ha obtenido una patente para un nuevo sistema de IA capaz de evaluar el estado emocional de un usuario mediante el análisis constante de su voz y los sonidos del entorno. Esta tecnología busca combinar la actividad digital con datos acústicos de la vida real. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el sistema no solo convierte el habla humana en texto, sino que también estudia sus signos verbales y no verbales. Esto incluye aspectos sutiles como el tono de voz (entonación), la risa e incluso el ritmo respiratorio. El modelo de aprendizaje automático analiza estos datos para seguir cómo cambia el estado de ánimo del usuario.

Áreas de aplicación de la tecnología

En los documentos de la patente, se señala que esta innovación se utilizará principalmente en el ámbito del fitness y la vida saludable. Meta describe el sistema como un asistente virtual capaz de adaptar los planes de entrenamiento según el estado mental del usuario. Por ejemplo, si una persona está estresada, el sistema puede recomendar ejercicios relajantes en lugar de actividades físicas intensas.

Además, la tecnología puede combinar los datos de audio con otros contextos, como recordatorios de medicamentos, la agenda diaria y la ubicación. Esto permite identificar la relación entre los cambios emocionales de una persona y sus hábitos cotidianos.

Cuestiones de privacidad y seguridad

El nuevo sistema plantea serias dudas sobre la privacidad de los usuarios. Mientras que los rastreadores de fitness convencionales solo recopilan información sobre la actividad física (pasos o pulso), la tecnología propuesta por Meta requiere escuchar y analizar todas las conversaciones del entorno. Esto aumenta naturalmente las preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales.

Cabe destacar que obtener una patente no significa que esta tecnología se implementará pronto. Los gigantes tecnológicos a menudo patentan ideas para proteger conceptos futuros, pero no todas llegan a convertirse en productos finales.

Experiencias similares en el sector no siempre han tenido éxito. Por ejemplo, en 2020, Amazon presentó la pulsera Halo Band, que analizaba el tono de voz. Sin embargo, tras las duras críticas de los usuarios, la empresa eliminó el micrófono de los modelos posteriores y cerró completamente esta línea de productos en 2023. Por ahora, Meta no ha anunciado planes para lanzar un nuevo dispositivo basado en esta tecnología.