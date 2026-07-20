Ferran Torres repite el camino de Götze: un récord único

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Ferran Torres repite el camino de Götze: un récord único

Quien llevó a España a su segundo campeonato en la final de la Copa del Mundo 2026 Ferran Torres igualó un resultado único en la historia del fútbol. El delantero del FC Barcelona se convirtió en apenas el segundo jugador en entrar desde el banquillo y marcar el gol de la victoria en una final mundialista.

Curiosamente, un suceso similar ocurrió anteriormente en una final contra Argentina. En aquel entonces, el héroe fue Mario Götze, y esta vez, el destino del fútbol eligió a Torres.

En el minuto 106 llegó el momento que España esperaba

El tiempo reglamentario del encuentro decisivo entre España y Argentina terminó con un marcador de 0-0. Cuando parecía que el partido se dirigía a la tanda de penaltis, Ferran Torres, quien había entrado como suplente, esperó su oportunidad.

En el minuto 106, el delantero español batió la portería de Emiliano Martínez, convirtiéndose en el autor del único gol de la final. Este disparo le dio a España la victoria por 1-0 y el segundo título mundial de su historia.

Torres marcó el gol en el vigésimo remate de España hacia la portería rival durante la final. Tras entrar al campo, aportó velocidad y verticalidad al ataque, rompiendo la defensa argentina que se había mantenido impenetrable durante mucho tiempo.

Götze también castigó a Argentina

Antes de Ferran Torres, el único futbolista en marcar el gol de la victoria en una final de un Mundial tras entrar desde el banquillo era Mario Götze.

El jugador alemán entró al campo en el minuto 88 de la final del Mundial 2014 y marcó contra Argentina en el minuto 113 de la prórroga. Gracias a ese gol, Alemania ganó 1-0 y obtuvo su cuarto título mundial.

Doce años después, se repitió casi el mismo escenario:

  • ambos futbolistas comenzaron la final en el banquillo;

  • ambos marcaron el gol de la victoria en la prórroga;

  • en ambos encuentros el rival era Argentina;

  • ambas finales terminaron con un marcador de 1-0.

Götze y Torres no siempre fueron protagonistas durante el torneo, pero lograron marcar el gol más importante de sus carreras en el escenario más grande.

Diferencia importante: no es el primer suplente en marcar en una final

Ferran Torres no es el segundo jugador en marcar en una final tras entrar desde el banquillo, sino el segundo futbolista suplente en marcar el gol de la victoria se considera.

El neerlandés Dick Nanninga empató el partido contra Argentina tras entrar desde el banquillo en la final de 1978. Sin embargo, los Países Bajos perdieron 1-3 en la prórroga. El italiano Alessandro Altobelli y el alemán Rudi Völler también marcaron en finales tras entrar como suplentes, pero sus goles no decidieron directamente el campeonato.

Por ello, el resultado de Torres tiene un estatus especial: con una sola acción convirtió a su equipo en campeón del mundo.

El mejor jugador de la final

El gol decisivo y su activa participación tras entrar al campo le valieron a Ferran Torres el premio al mejor jugador del partido. La FIFA designó oficialmente al mejor jugador tras cada encuentro del Mundial 2026.

Para Torres, este no fue solo un gol más. Su nombre será mencionado ahora junto a Andrés Iniesta como el jugador que llevó a España a ganar el campeonato mundial.

Si en 2010 Iniesta castigó a los Países Bajos en la prórroga, en 2026 esa tarea la cumplió Ferran Torres. El fútbol a veces busca al héroe durante 90 minutos, para luego verlo salir del banquillo y decidirlo todo con un solo disparo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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