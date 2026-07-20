Ferran Torres hizo historia en el minuto 106: ¡España es campeona del mundo!

La selección de España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial 2026. Un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106 decidió el destino del partido definitivo en Nueva Jersey.

La vigente campeona, Argentina, no pudo defender su título. Lionel Messi y su equipo se tuvieron que conformar con la medalla de plata, mientras que España vuelve a la cima del fútbol mundial tras 16 años de espera.

Las porterías se mantuvieron a cero en el tiempo reglamentario

La final, disputada en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, comenzó con mucha cautela y una lucha intensa.

Mientras España intentaba controlar el balón, Argentina frenó los ataques rivales con una defensa disciplinada. Ambos equipos generaron ocasiones, pero tras 90 minutos el marcador seguía 0-0.

De esta forma, el título mundial se decidió en la prórroga.

El gol del minuto 106 le dio la copa a España

En el minuto 106 de la prórroga, Ferran Torres superó a la defensa argentina y batió la portería defendida por Emiliano Martínez.

Este gol fue el único del partido. A pesar de los intentos de Argentina por empatar en los minutos finales, la defensa española mantuvo la ventaja — 1-0.

Final del Mundial 2026

España — Argentina 1-0

Gol: Ferran Torres, 106'.

La historia de 2010 se repite

España ganó su primer Mundial en 2010 en Sudáfrica. Aquella vez, el tiempo reglamentario también terminó 0-0 y un único gol en la prórroga contra los Países Bajos definió al campeón.

Si Andrés Iniesta fue el autor del gol histórico de 2010, 16 años después, Ferran Torres siguió sus pasos.

Dos finales, el mismo marcador y un gol decisivo en la prórroga: los dos títulos mundiales de España se consiguieron bajo un guion casi idéntico.

La generación de De la Fuente escribió su propia historia

Bajo la dirección de Luis de la Fuente, España destacó por su juego técnico, disciplinado y constante durante todo el torneo. El equipo supo soportar la presión en el partido decisivo para derrotar al campeón vigente.

La combinación de jóvenes promesas y jugadores experimentados permitió a España levantar de nuevo la Copa del Mundo tras la legendaria generación de 2010.

Argentina estuvo muy cerca de lograr su segundo título consecutivo, pero el que probablemente fue el último Mundial de Messi terminó con una dolorosa derrota.

Se ha escrito una nueva página en la historia del fútbol: después de Iniesta, el nombre de Ferran Torres queda grabado como el héroe que llevó a España a la gloria mundial.