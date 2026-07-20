La historia de Yamal y Messi: 19 años, el número 19 y la final del 19 de julio

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La historia de Yamal y Messi: 19 años, el número 19 y la final del 19 de julio

Tras la consagración mundial de Lamine Yamal, Lionel Messi es protagonista de una serie de coincidencias fascinantes. Hace 19 años, Messi protagonizó una famosa foto con el bebé Yamal. Años después, se enfrentaron como rivales en la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

Yamal jugó la final con la selección de España usando el dorsal 19 y se coronó campeón mundial a los 19 años. Se dice que este número no fue elegido al azar; Yamal lo usa en honor a Messi.

Messi también vistió el número 19 en la selección argentina y en el FC Barcelona durante su carrera. Curiosamente, él también tenía 19 años cuando se tomó la foto bañando al pequeño Yamal.

De esta manera, la historia entre Messi y Yamal continúa con un evento simbólico. Aquel bebé que fue Yamal, años después, se enfrentó a Messi en una final mundialista y conquistó el trofeo con España.

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