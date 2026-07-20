Rooney cumplió su promesa: remó «al estilo vikingo» en el Hudson

«Manchester United» y exdelantero de la selección inglesa, Wayne Rooney, cumplió su promesa tras perder una apuesta relacionada con Erling Haaland. En el río Hudson de Nueva York, subió a un bote y repitió el movimiento de «remo vikingo» popularizado por los aficionados noruegos.

Sin embargo, no fue fácil: el exfutbolista bromeó diciendo que incluso sintió que se lesionó la pierna durante el proceso.

¿Cómo empezó la apuesta?

Durante la Copa del Mundo, Rooney expresó que no creía que Noruega llegara a cuartos de final y prometió remar en el río Mersey si eso sucedía. Erling Haaland, recordando las palabras del exfutbolista, le exigió cumplir su promesa.

Para su información: la condición no era solo que Noruega venciera a Brasil, sino que el equipo llegara a los cuartos de final.

Noruega derrotó a Brasil 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026. Haaland marcó ambos goles, llevando a su país a los cuartos de final del mundial por primera vez en la historia.

Se eligió el Hudson en lugar del Mersey

Rooney había dicho inicialmente que cumpliría su promesa en el río Mersey en Inglaterra. Sin embargo, debido a que estaba en Nueva York por la final del Mundial, el desafío se organizó en el río Hudson.

Fue acompañado por los expertos de la BBC, Micah Richards y Joe Hart. Richards tocó el tambor y gritó por un megáfono para crear un ambiente «vikingo», mientras Rooney remaba en el bote.

Durante el proceso, el exdelantero bromeó:

«Creo que me he estirado un músculo del muslo», dijo.

A pesar de ello, completó el desafío y envió un mensaje de video especial a Haaland.

¿Cómo se popularizó el «remo vikingo»?

El movimiento de «remo vikingo» de los aficionados noruegos se convirtió en uno de los flashmobs más famosos del Mundial 2026. Los participantes se sientan en fila en el suelo o en las gradas y realizan juntos el movimiento de remar, como si estuvieran dirigiendo un barco vikingo.

Los jugadores noruegos repitieron este movimiento en el campo con los aficionados tras ganar 3-2 a Senegal y clasificarse para los playoffs. Más tarde, el flashmob llegó incluso hasta Times Square en Nueva York.

¿Dónde terminó el camino de Noruega?

Noruega se enfrentó a Inglaterra en un histórico partido de cuartos de final. En un encuentro que se mantuvo igualado en el tiempo reglamentario, Jude Bellingham marcó el gol de la victoria en la prórroga, dando a los ingleses un resultado de 2-1.

A pesar de la derrota, la selección noruega fue recibida como héroes en su patria. Más de 100 000 aficionados se reunieron en los eventos de Oslo y el equipo realizó una vez más una ceremonia masiva de «remo vikingo».

Noruega no pudo ganar la copa, pero logró poner a remar a Rooney. Así es el fútbol: a veces, las cuentas no se cierran en el marcador, sino en medio de un río.