Luis de la Fuente califica el título mundial de España como una «victoria de alto nivel»

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, compartió sus impresiones tras la victoria sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026. Calificó el desempeño de su equipo como de «maestría de alto nivel», destacando que la disciplina y el trabajo colectivo fueron la base de este éxito. Así lo informa Goal.com informa .

En la final, España derrotó a Argentina por 1-0, alzándose con el trofeo más prestigioso del mundo del fútbol. Según el entrenador, el equipo mejoró constantemente su juego a lo largo del torneo para lograr una victoria merecida. Luis de la Fuente elogió la entrega de sus jugadores.

¿Cómo fue neutralizado Lionel Messi?

Una de las tareas tácticas más importantes del encuentro fue limitar la influencia del capitán argentino Lionel Messi . La selección española cumplió esta misión a la perfección, logrando alejar a la estrella del Inter Miami de las zonas de peligro. Luis de la Fuente explicó cómo se ejecutó este plan en una entrevista con Rai Sport.

«Aislamos a un jugador como Lionel Messi mediante la posesión del balón. El trabajo de nuestro equipo en este aspecto fue simplemente perfecto. Lo mantuvimos bajo presión constante y no le permitimos moverse con libertad con el balón», declaró el técnico español.

El entrenador subrayó que los partidos de gran importancia, como una final, nunca son fáciles. Aunque España dominó, no fue posible sentenciar el partido antes. «En este tipo de encuentros, la victoria lograda con esfuerzo y sacrificio siempre sabe mejor», añadió.

Durante toda la Copa del Mundo, Luis de la Fuente priorizó la unidad colectiva sobre el talento individual. Logró formar una plantilla equilibrada donde cada jugador conoce claramente sus responsabilidades. Fue precisamente este espíritu de equipo lo que permitió a España competir contra las mejores selecciones del mundo.

Para el fútbol español, esta victoria marca el inicio de una nueva era. La «Roja» bajo el mando de Luis de la Fuente demostró que puede alcanzar la cima, no solo táctica, sino también mentalmente.