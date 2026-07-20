Se conocen los mejores de la Copa Mundial 2026: Rodri gana el premio principal

Tras la conclusión de la Copa Mundial 2026, se han anunciado los mejores jugadores del torneo. El centrocampista de la selección española, Rodri, fue nombrado el mejor jugador de la competición.

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador del torneo. Marcó 10 goles durante la competición.

El portero español Unai Simón fue reconocido como el mejor guardameta. Destacó por haber encajado solo 1 gol en todo el torneo.

El premio al mejor jugador joven también fue para un representante español. Pau Cubarsí fue el ganador de esta categoría.

Ferran Torres fue elegido el mejor jugador de la final. Marcó el gol decisivo en el minuto 106 contra Argentina, otorgando el título mundial a España.