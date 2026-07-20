Balance de la Copa del Mundo: Rodri gana el Balón de Oro, España arrasa con los premios

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Balance de la Copa del Mundo: Rodri gana el Balón de Oro, España arrasa con los premios

La última Copa del Mundo, finalizada en el MetLife Stadium de Estados Unidos, ha pasado a la historia con la victoria absoluta de la selección nacional de España. Tras vencer a Argentina por 1-0 en la final, la «Roja» no solo se llevó el trofeo principal, sino que también acaparó casi todos los premios individuales del torneo. Rodri, elegido mejor jugador de la competición, superó a Lionel Messi y a otros competidores para convertirse en el ganador del «Balón de Oro». Así lo informa Goal.com informa .

Para la estrella del Manchester City, este éxito no es solo una cima deportiva, sino también un triunfo de la voluntad. Tras haber estado alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo hace dos años debido a una grave lesión de rodilla (LCA), el ganador del «Balón de Oro» 2024 regresó al gran escenario para demostrar que es el mejor del mundo. En una entrevista con ESPN, Rodri destacó que el éxito colectivo está por encima de los logros personales, señalando que vencer a un rival tan fuerte como Argentina tuvo un significado especial.

Hegemonía española y premios individuales

El triunfo de España no se limitó al campeonato. El portero Unai Simón ganó el «Guante de Oro» gracias a su juego seguro y a sus registros defensivos históricos durante el torneo. El joven talento del FC Barcelona, Pau Cubarsí, superó a su compañero Lamine Yamal y fue reconocido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo.

Para el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, esta final tuvo un cierre algo amargo. El experimentado delantero aspiraba a establecer un récord absoluto ganando el «Balón de Oro» de la Copa del Mundo por tercera vez en su carrera. Sin embargo, la derrota en la final y el alto nivel exhibido por Rodri privaron a Messi de este título.

Mbappé y la carrera por el máximo goleador

El título de máximo goleador del torneo fue para el delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé. Aunque Francia terminó en cuarto lugar, Mbappé ganó la «Bota de Oro» con diez goles. Esta cifra confirma una vez más que es uno de los delanteros más peligrosos del fútbol moderno.

Según Goal.com, esta victoria de España marca el inicio de una nueva era en la historia del fútbol del país. La formación del equipo con una mezcla de jóvenes y veteranos, especialmente la determinación de líderes como Rodri, servirá sin duda de ejemplo para la nueva generación. España consolida ahora su posición en el ámbito internacional como bicampeona del mundo.

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Jahongir Tursunov
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