EE. UU. impone sanciones a las principales bolsas cripto de Irán

Como parte de su campaña continua contra el gobierno iraní, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en la lista negra a varias de las principales bolsas cripto del país, incluida Nobitex, considerada la plataforma más grande. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció que las plataformas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, junto con sus ejecutivos, han sido añadidas a la lista SDN (Nacionales Especialmente Designados). Coindesk.com informa al respecto. informa .

Según esta decisión, se prohíbe a cualquier entidad estadounidense o persona que utilice el sistema financiero en USD proporcionar servicios financieros a estas plataformas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el departamento ha incautado casi 1.000 millones USD en criptoactivos de bolsas y billeteras desde que comenzó el conflicto con Irán.

Bessent señaló que, mientras la economía de Irán enfrenta una crisis, el régimen utiliza tecnologías digitales con fines corruptos, como evadir sanciones y sacar fondos del país. Según sus palabras, la actual agitación económica en Irán demuestra el éxito de la campaña de «máxima presión» impulsada por el presidente Trump.

El comunicado oficial afirma que la bolsa Nobitex estuvo involucrada en actividades terroristas, intentos de evasión de sanciones y transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Además, se acusa a la bolsa de haber facilitado la salida de activos del país tras el inicio de los bombardeos estadounidenses a principios de este año.

Además, el Departamento del Tesoro advirtió sobre los riesgos de sanciones asociados con los pagos de «peaje» exigidos por Irán para el paso por el estrecho de Ormuz, incluidos pagos en moneda fiduciaria, activos digitales o contribuciones benéficas. Estas medidas forman parte de la política estadounidense de amplias restricciones económicas contra Irán.