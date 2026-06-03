La SEC declara los activos digitales prioridad estratégica hasta 2030

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha elevado los activos digitales al nivel de sus prioridades estratégicas. La agencia tiene como objetivo garantizar la claridad regulatoria sobre las tecnologías blockchain, la tokenización y la infraestructura del mercado cripto hasta 2030. Estos cambios se reflejan en el borrador del Plan Estratégico para los años fiscales 2026-2030, anunciado el martes. Cointelegraph.com informa .

El documento dedica una sección separada a los activos digitales y las tecnologías de registro distribuido (DLT), junto con la protección de inversores y la formación de capital. Liderada por el presidente Paul Atkins, la agencia planea establecer una base legal sólida para los activos digitales mediante un enfoque racional y consistente. Según la SEC, las tecnologías blockchain y cripto tienen el potencial de transformar fundamentalmente la infraestructura financiera estadounidense.

El Plan Estratégico reconoce que el crecimiento de los activos digitales ha superado las regulaciones existentes y pide una mayor certeza legal para los participantes del mercado. Las ofertas tokenizadas y la infraestructura financiera on-chain también se destacan como áreas apoyadas por la SEC. El documento enfatiza que los servicios de custodia, negociación y staking deben operar bajo una supervisión adecuada sin requisitos excesivos o contradictorios.

Otra prioridad clave es aclarar los límites jurisdiccionales entre la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Este tema ha sido durante mucho tiempo uno de los principales desafíos en la regulación de activos digitales en EE. UU. Ambas agencias ya han firmado un memorando de entendimiento para mejorar la cooperación, facilitando el intercambio de información en el contexto de las nuevas tecnologías.