Legisladores de EE. UU. se oponen a la inclusión de criptomonedas en fondos de pensiones

Destacados demócratas del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. han exigido al Departamento de Trabajo que detenga los planes para incluir activos digitales y "alternativos" en los planes de jubilación 401(k) de los estadounidenses. Los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y el representante Bobby Scott enviaron una carta al secretario interino Keith Sonderling, instando a retirar la propuesta de añadir capital privado, criptomonedas y crédito privado a las cuentas de jubilación. Cointelegraph.com informó .

Los legisladores argumentan que esta política expone a los fondos de pensiones a los riesgos de activos altamente volátiles como Bitcoin y otras monedas digitales. La carta señala la falta de regulación y mecanismos de protección en el mercado cripto, lo que podría hacer que muchas criptomonedas sean víctimas de fraude. También se expresó preocupación por el debilitamiento de la supervisión en agencias financieras como la SEC.

Esta iniciativa del Departamento de Trabajo se anunció tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en agosto de 2025, destinada a "democratizar" el acceso a activos alternativos. Según el Investment Company Institute, al cierre de 2024, los planes 401(k) de los estadounidenses acumulaban aproximadamente 10,1 billones USD.

Sanders, Warren y Scott cuestionaron si esta política genera conflictos de intereses financieros para los funcionarios de la administración actual. En particular, destacaron el proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial. Los demócratas afirmaron que votarían en contra de cualquier proyecto de ley que no incluya normas éticas.