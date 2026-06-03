Bitwise: Las criptomonedas se convierten en una apuesta contraria ante el auge de las acciones de IA

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Bitwise: Las criptomonedas se convierten en una apuesta contraria ante el auge de las acciones de IA

Según Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, el mercado cripto se está convirtiendo actualmente en una "apuesta contraria" a medida que los inversores institucionales centran su atención en las acciones de inteligencia artificial (IA). En su análisis de mercado, Hougan describió la situación actual como "brutal", señalando que las criptomonedas han perdido atractivo para los inversores en un momento en que el índice Nasdaq-100 ha subido un 43% este año. Cointelegraph.com informa .

Tras el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, las acciones de empresas relacionadas con tecnologías de IA se dispararon. En particular, NVIDIA, fabricante de componentes informáticos esenciales para la IA, ha visto subir sus acciones casi un 1.500% desde entonces. Según Hougan, mientras las inversiones basadas en el impulso se dejan llevar por la euforia, las apuestas contrarias requieren paciencia y un análisis fundamental a largo plazo.

Nick Ruck, director de LVRG Research, coincidió con esta opinión, afirmando que, aunque la IA domina las carteras institucionales, el mercado cripto está madurando y emergiendo como un sector con alto potencial de rentabilidad. Según Hougan, este mercado bajista difiere de los anteriores porque el capital fluye no solo hacia Bitcoin, sino también hacia activos más pequeños con fundamentos sólidos como Hyperliquid, Zcash y Stellar.

Cuando el mercado cripto deja de impulsarse por el comercio de momento, los fundamentos cobran gran importancia. Hougan considera esto una señal de que estamos más cerca del final del mercado bajista que de su inicio. Sin embargo, la capitalización de mercado ha seguido cayendo en los últimos días, situándose en 2,38 billones USD, lo que representa un 46% menos que el máximo de octubre.

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