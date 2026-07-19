El Arsenal estaba cerca, pero hubo un giro drástico en el traspaso de Rogers...

El Arsenal había intensificado las negociaciones con el Aston Villa para hacerse con Morgan Rogers, convirtiendo al futbolista inglés en su objetivo principal del mercado de verano. Sin embargo, la situación cambió por completo antes de que el club londinense pudiera cerrar el acuerdo.

Según las últimas noticias, otro gigante inglés intervino bruscamente en las negociaciones, logrando que aceptaran una oferta récord por el jugador de 23 años.

El Arsenal ya había acordado los términos personales con Rogers

Según el periodista Sacha Tavolieri, los representantes del Arsenal y del Aston Villa mantuvieron una comunicación constante sobre el traspaso. Las negociaciones fueron positivas y se llegó a decir que el valor del acuerdo podría alcanzar los 100 millones de euros.

La fuente informó que Rogers también había expresado su deseo de unirse al Arsenal y que se había alcanzado un acuerdo preliminar sobre los términos personales hasta 2031. El hecho de que el Arsenal lo hubiera marcado como el candidato principal para reforzar su línea de ataque también fue confirmado por otras fuentes fiables.

El Aston Villa no cedió fácilmente

El club de Birmingham no planeaba vender a Rogers y tenía una posición fuerte en las negociaciones. El contrato vigente del jugador con el Aston Villa se extiende hasta 2031.

Por esta razón, diversas fuentes valoraron su precio entre 100 y 130 millones de libras. La edad, la polivalencia y el contrato a largo plazo de Rogers provocaron un aumento drástico en su valor de mercado.

El Chelsea cambió las negociaciones en el último momento

Pero la nueva información difundida el 18 de julio supuso un duro golpe para los planes del Arsenal. Según Sky Sports y Reuters, el Chelsea alcanzó un acuerdo de 117 millones de libras con el Aston Villa por Rogers.

Se espera que el jugador firme un contrato de seis años tras superar el reconocimiento médico. Esta cifra se convertirá en uno de los fichajes más caros en la historia del Chelsea. Aunque los clubes aún no han realizado una presentación oficial, los últimos reportes indican que el destino de Rogers no será el Arsenal, sino Stamford Bridge.

¿Pasará ahora el Arsenal a otros candidatos?

El equipo de Mikel Arteta veía a Rogers como un jugador universal capaz de actuar en varias posiciones del ataque. Pero tras la oferta récord del Chelsea, la probabilidad de que el Arsenal subiera aún más el precio ha disminuido.

El club londinense podría centrarse ahora en otros jugadores ofensivos. Según Reuters, en la lista de opciones del Arsenal también figuran futbolistas como Julián Álvarez y Bradley Barcola.

De este modo, aunque el Arsenal estuvo cerca del fichaje de Rogers e incluso discutió los términos personales, la oferta tardía pero gigantesca del Chelsea cambió todo el escenario. El mercado de fichajes volvió a demostrar su regla: hasta que no se firma, la frase «casi hecho» no tiene mucho peso.