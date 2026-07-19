Netflix revela haber utilizado IA en más de 300 proyectos

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Netflix revela haber utilizado IA en más de 300 proyectos

Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, continúa revolucionando la industria cinematográfica. Según el último informe de la compañía, las tecnologías de IA generativa se han utilizado con éxito en la creación de más de 300 películas y series hasta la fecha. Esto permite no solo reducir los costos de producción, sino también preparar escenas visuales complejas en tiempo récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

La dirección de Netflix destacó las capacidades de la IA en su informe de resultados del segundo trimestre. Se ha informado que esta tecnología participa activamente en casi todas las etapas de la creación de contenido, desde el desarrollo del concepto inicial hasta la postproducción y la visualización final. Esto ayuda a los equipos creativos a llevar a cabo ideas que antes parecían imposibles.

La combinación de ahorro y alta calidad

Según información de ixbt.com, la IA resulta especialmente útil para crear escenas multitudinarias y episodios de combate complejos. Mientras que los métodos tradicionales requerían cientos de especialistas, extras y decorados costosos, las tecnologías generativas hacen que este proceso sea significativamente más económico.

La compañía también mencionó ejemplos concretos donde se utilizó esta tecnología. En particular, la serie deportiva india Glory, la miniserie brasileña Brasil 70: A Saga do Tri y el proyecto documental sobre la historia de EE. UU. The American Experiment muestran escenas a gran escala creadas con la ayuda de la IA. En estos proyectos, el papel de la tecnología fue fundamental para recrear entornos históricos y representar eventos masivos.

Los expertos de Netflix señalan que, sin la ayuda de la IA, algunas de las escenas más complejas y costosas de estos proyectos habrían tenido que ser eliminadas por completo. La tecnología no solo permite ahorrar presupuesto, sino también mejorar la calidad de la imagen y entregar el contenido a los espectadores más rápidamente. Esto representa una gran ventaja en el competitivo mercado del streaming.

Esta noticia también es relevante para los espectadores, ya que el aumento de contenido de calidad en Netflix y su lanzamiento más rápido dependen directamente del desarrollo tecnológico global. Se espera que en el futuro el número de películas creadas con IA siga aumentando, estableciendo nuevos estándares en la industria cinematográfica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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