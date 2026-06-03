El precio de Bitcoin cae por debajo de $66,000 en medio de tensiones EE. UU.-Irán

El precio de Bitcoin cayó un 7% en un solo día, alcanzando su nivel más bajo en nueve semanas. Este descenso se produjo en medio de nuevos ataques militares entre EE. UU. e Irán y el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego. Según datos de TradingView, el precio de Bitcoin (BTC) bajó a $65,385 en el exchange Coinbase durante la sesión del miércoles. Cointelegraph.com informa .

Análisis de CoinGlass muestran que casi 277,000 traders fueron liquidados en las últimas 24 horas, con pérdidas totales de $1.83 mil millones. Más del 90% de estas liquidaciones correspondieron a posiciones largas en Bitcoin y Ethereum (ETH). Esta es la mayor caída diaria desde febrero.

Andri Fauzan Adziima, jefe de investigación del Bitrue Research Institute, atribuyó la caída actual de Bitcoin no solo a las noticias relacionadas con Irán, sino también a liquidaciones apalancadas, salidas significativas de ETF y rupturas técnicas. En su opinión, el mercado tiene un nivel de soporte alrededor de $64,000 – $65,000, y cualquier desescalada podría provocar una fuerte recuperación de precios.

La salida de $150 mil millones del mercado cripto coincidió con operaciones militares realizadas por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) en respuesta a las acciones agresivas de Irán. El ejército estadounidense anunció que interceptó con éxito misiles balísticos y drones lanzados por Irán y atacó objetivos en la isla de Qeshm.

Los actuales enfrentamientos militares se producen en el contexto de una tregua de dos meses entre EE. UU. e Irán y negociaciones indirectas en curso para levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo concreto, lo que aumenta la ansiedad en los mercados financieros globales, incluido el segmento de criptoactivos.