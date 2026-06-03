El precio de Bitcoin cae a 65.000 USD: 1.800 millones USD en liquidaciones

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El precio de Bitcoin cae a 65.000 USD: 1.800 millones USD en liquidaciones

El precio de Bitcoin (BTC) cayó un 8% en medio de la escalada de tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán, descendiendo a un mínimo de nueve semanas de 65.360 USD. Según datos de TradingView, este nivel registrado en el exchange Bitstamp es el más bajo desde el 29 de marzo, lo que indica que los vendedores han tomado el control del mercado. Cointelegraph.com informa .

La caída de precios provocó liquidaciones masivas en el mercado de derivados. En concreto, se cerraron posiciones largas por valor de más de 1.580 millones USD. De esta cantidad, 774,2 millones USD correspondieron directamente a Bitcoin, mientras que se liquidaron posiciones de Ethereum (ETH) por 440 millones USD.

En total, sumando posiciones cortas y largas, se eliminaron 1.830 millones USD del mercado. Este es el mayor evento de liquidación desde el 6 de febrero, cuando el precio de BTC cayó por debajo de los 60.000 USD. Los analistas de CryptoBanter lo calificaron como la mayor pérdida en un solo día de los últimos meses.

Un analista bajo el seudónimo de Byzantine General explicó el brusco cambio del mercado basándose en datos de grandes exchanges como Binance, Bybit, OKX y Deribit. Otro experto, DonaX₿τ, señaló que los 1.500 millones USD en liquidaciones largas de hoy son ligeramente inferiores a los de la crisis pandémica de 2020 (1.600 millones USD).

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