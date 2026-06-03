El precio de Bitcoin cae por debajo de $67,000: aumenta el miedo

Mientras el precio de Bitcoin (BTC) continúa cayendo, el sentimiento en el mercado de criptomonedas ha bajado a su nivel más bajo en dos meses. Los analistas esperan pronto un "rebote de alivio" en el mercado. La cuenta analítica Cryptic Trades en X destacó una fuerte caída en el Índice de Miedo y Codicia Cripto. Cointelegraph.com informa al respecto.

El Índice de Miedo y Codicia Cripto evalúa el sentimiento de los participantes del mercado en una escala de 1 a 100 basada en varios indicadores. El miércoles, el índice cayó a 11/100, lo que indica "miedo extremo" entre los inversores. Este es el registro más bajo desde el 5 de abril de este año.

Los analistas señalan que la actividad del mercado es actualmente baja, el interés en las redes sociales ha disminuido y el sentimiento general se ha vuelto negativo. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que los períodos de miedo máximo a menudo sientan las bases para la recuperación de precios. Por ello, algunos expertos mantienen su optimismo sobre Bitcoin a largo plazo.

Curiosamente, Bitcoin se ha quedado rezagado respecto al mercado bursátil estadounidense en las últimas semanas. Aunque el índice S&P 500 cerró el martes en un nuevo máximo histórico, el mercado cripto sigue bajo presión. La caída de Bitcoin por debajo del nivel de $67,000 ha obligado a muchos traders a tomar medidas de precaución.