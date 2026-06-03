Bitcoin prueba su mínimo de febrero por tercera vez

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Bitcoin prueba su mínimo de febrero por tercera vez

El mercado de criptomonedas experimenta una fuerte volatilidad a medida que el precio de Bitcoin se acerca a una tercera prueba de su nivel más bajo en febrero de este año. Los analistas consideran este punto crítico como un indicador clave que determina la dirección futura del mercado. Coindesk.com informa sobre esto.

Actualmente, los inversores y traders observan atentamente si el precio de Bitcoin caerá por debajo de este nivel de soporte o, por el contrario, subirá. Si el precio cae por debajo del nivel de febrero, podría desencadenar una tendencia bajista a largo plazo en el mercado.

Los factores económicos globales, incluida la política monetaria de la Fed y la tasa de inflación, están afectando directamente el valor de los criptoactivos. Al mismo tiempo, otras criptomonedas importantes como Ethereum y Solana también muestran volatilidad siguiendo a Bitcoin.

Según los analistas de CoinDesk, la infraestructura del mercado y el interés institucional en los activos digitales se mantienen. Grandes plataformas como Bullish continúan brindando servicios para garantizar la estabilidad del mercado, pero los riesgos a corto plazo siguen siendo altos.

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