El regulador del Reino Unido advierte a los clubes de la Premier League inglesa

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha instado a los clubes de la Premier League inglesa a abstenerse de celebrar acuerdos de patrocinio con empresas financieras no autorizadas, especialmente plataformas cripto. El regulador señala que tales asociaciones están atrayendo a los aficionados a proyectos de inversión arriesgados sin ninguna protección. Cointelegraph.com informa sobre esto. informa .

En un comunicado oficial, la FCA declaró que varias empresas no autorizadas están aprovechando el prestigio de los clubes de fútbol para dirigirse a aficionados inexpertos. El organismo de control advirtió que estas empresas podrían estar violando la legislación británica y que los usuarios que operan con ellas corren el riesgo de perder todos sus fondos.

El regulador envió una carta directamente a los clubes de fútbol, advirtiendo que los socios financieros sin licencia podrían no solo dañar a los aficionados, sino también exponer a los propios clubes a responsabilidades legales, riesgos de lavado de dinero y graves daños reputacionales. Se exige a los clubes realizar una diligencia debida exhaustiva de cada patrocinador.

Actualmente, muchas marcas cripto están entrando activamente en el mercado del fútbol. Por ejemplo, LAK3 Company, socia del Wolverhampton Wanderers, ya ha sido incluida en la «lista negra» de empresas no autorizadas de la FCA. Además, se supo que las plataformas BingX y OKX, socias del Chelsea y el Manchester City, no están registradas en el registro de la FCA.

La FCA planea endurecer aún más las regulaciones sobre criptoactivos para 2027. El regulador tiene como objetivo frenar las promociones financieras de alto riesgo controlando la publicidad de plataformas minoristas en estadios y camisetas.