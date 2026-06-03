Oso de Hyperliquid se vuelve alcista tras perder 46 millones USD en short de HYPE

Mientras el precio del token HYPE en la plataforma Hyperliquid continúa subiendo, una gran ballena cripto que apostaba contra el activo finalmente se vio obligada a cerrar su posición. Según datos de HyperBot, un trader conocido como “loracle.hl” cerró su posición corta en HYPE el martes, registrando una pérdida de 46,46 millones USD. Cointelegraph.com informa .

Este trader había apostado de manera muy agresiva contra la tendencia del mercado, lo que se confirma por el pago de más de 54.000 USD en tasas de financiación. Sin embargo, como el precio de HYPE siguió subiendo, decidió cambiar completamente su estrategia.

Tras aceptar una pérdida masiva, Loracle.hl cambió inmediatamente a una posición larga. Según datos de HypurrScan, abrió una nueva posición de 5,98 millones USD con apalancamiento 2x sobre 82.200 HYPE a un precio de aproximadamente 70,20 USD. Para el miércoles, con el precio de HYPE alcanzando los 72,80 USD, el trader acumuló más de 213.000 USD en ganancias no realizadas.

El giro estratégico del trader no se limitó solo a HYPE. Tomó posiciones largas en todos los activos denominados la 'santísima trinidad' por el fundador de BitMEX, Arthur Hayes: HYPE, NEAR y ZEC. A fecha del miércoles, su billetera tenía exposiciones de 5,98 millones USD en HYPE, 5,46 millones USD en ZEC y 2,63 millones USD en NEAR.

Actualmente, estas tres posiciones están generando una ganancia combinada de más de 920.000 USD. El mayor crecimiento corresponde a ZEC, que ha generado más de 521.000 USD de beneficio, mientras que HYPE y NEAR muestran resultados positivos de 213.450 USD y 185.900 USD, respectivamente.