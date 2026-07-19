Lionel Messi insinúa su despedida: declaración antes de la final entre Argentina y España

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Lionel Messi insinúa su despedida: declaración antes de la final entre Argentina y España

El mundo del fútbol está ante un nuevo hito histórico. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha emitido una declaración cargada de emoción sobre su futuro antes de la final de la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero, que se enfrentará a España en el partido decisivo del torneo disputado en tierras norteamericanas, calificó este encuentro como el «último tango» de su carrera. Así lo informa Goal.com .

Lionel Messi se dirigió a sus compañeros y a todo el país a través de sus redes sociales, destacando lo importante que es esta competición para él. Según la estrella rosarina, el camino recorrido y la unidad del equipo son más valiosos que los resultados obtenidos. Esta declaración es interpretada por muchos analistas como una señal de despedida del jugador de la selección nacional.

«Un equipo que se convirtió en familia»

«Lo mejor de estos años no fueron solo los títulos, sino todo el viaje. Estar con este grupo cada día, luchar juntos, levantarse en los momentos difíciles y disfrutar cada paso, eso es lo que importa», escribió Lionel Messi. En su mensaje, también expresó su agradecimiento al cuerpo técnico y al personal de la selección, comparándolos con una familia unida.

El éxito de la selección argentina en los últimos años no solo se debe a sus jugadores talentosos, sino también al sólido ambiente interno que se ha forjado desde 2018. Messi elogió la resiliencia de su equipo y su capacidad para superar juntos cualquier obstáculo. En su opinión, independientemente del resultado de la final, esta generación ya ha escrito una historia imborrable.

«El último tango» y los planes de futuro

Al publicar una foto en colaboración con adidas, su patrocinador de larga trayectoria, Lionel Messi añadió la leyenda «The Last Tango». Esta expresión se utiliza habitualmente en el mundo del deporte para señalar el punto final y más brillante de una carrera. Millones de aficionados en todo el mundo interpretan estas palabras como el último partido de Messi en el escenario internacional.

La final contra España es para Lionel Messi no solo una oportunidad de ganar un nuevo título, sino también la ocasión de cerrar con broche de oro su carrera única. La selección argentina intentará defender su corona mundial por segunda vez consecutiva, un resultado poco común en la historia del fútbol.

Cabe recordar que Lionel Messi ganó la Copa América y la Copa del Mundo 2022 con Argentina, completando así todos los trofeos principales de su colección. Es muy probable que la próxima final sea su último partido oficial vistiendo la camiseta de la selección.

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Jahongir Tursunov
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