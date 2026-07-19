Michael Olise rompe el récord de Pelé pero termina en lágrimas tras una dolorosa derrota

El partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo se convirtió en un verdadero drama. En un thriller de 10 goles entre Inglaterra y Francia, los ingleses ganaron 6-4, asegurándose la medalla de bronce. Este encuentro será recordado no solo por el resultado, sino también por el hito histórico establecido por Michael Olise. Así lo informa Goal.com informa .

El extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, dio dos asistencias en los goles marcados por Kylian Mbappé durante este partido. Con esto, su total de asistencias en el torneo llegó a 7. Según L'Equipe, Olise superó el récord de la leyenda Pelé de más asistencias en una sola Copa del Mundo. La leyenda brasileña había registrado 6 asistencias en el Mundial de 1970.

A pesar del éxito personal, el jugador de 24 años no pudo contenerse tras el pitido final. En la segunda mitad del partido disputado en Miami, Olise desperdició dos ocasiones muy claras. Mientras Francia se acercaba en el marcador 4-3, sus errores en los minutos 75 y 81 fueron determinantes para la derrota de su equipo. Se informó que el jugador lloró en el vestuario.

El apoyo de Deschamps y el espíritu de equipo

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, consoló a su estrella tras el partido dándole un abrazo. El técnico destacó que mantuvo una charla privada con el jugador y que valora enormemente su contribución a lo largo del torneo. Aunque Francia llegó como gran favorita, tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Durante sus dos temporadas en la Bundesliga, Michael Olise registró 42 goles y 54 asistencias, convirtiéndose en uno de los atacantes más peligrosos de Europa. Su desempeño en el Mundial también fue de alto nivel, aunque todavía está lejos del récord histórico de 12 asistencias en Copas del Mundo que ostenta Lionel Messi.

Goal.com añade que, tras este torneo, el valor de mercado de Olise ha aumentado aún más. Actualmente, el jugador tendría como objetivo dejar el Bayern de Múnich para fichar por el Real Madrid y jugar junto a su compañero de selección, Kylian Mbappé. El gigante español ya ha comenzado a seguir los pasos del talentoso extremo.