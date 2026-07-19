42 millones de libras por Bruno Fernandes: ¿qué frena al Galatasaray?

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42 millones de libras por Bruno Fernandes: ¿qué frena al Galatasaray?

«Manchester United» El futuro del capitán Bruno Fernandes vuelve a estar en el centro de los rumores de mercado. Según el periodista turco Suleyman Rodop, el club inglés ha fijado un precio sorprendentemente bajo por el centrocampista portugués.

El Galatasaray está interesado en llevar a la estrella a Estambul. Sin embargo, hay un problema mayor que la cifra del traspaso: las pretensiones salariales de Bruno.

«Manchester United» pide 50 millones de euros

Según Suleyman Rodop, «Manchester United» podría estar dispuesto a vender a Fernandes por 50 millones de euros, aproximadamente 42-43 millones de libras.

El periodista señaló que las negociaciones girarían en torno a esa cifra. No obstante, ni el club inglés ni los representantes del jugador han confirmado el inicio de negociaciones oficiales. Por ello, la noticia debe tomarse como una especulación del mercado de fichajes.

Se revela el principal obstáculo del Galatasaray

El gigante turco ve a Bruno como su nuevo mediapunta. Pero según la fuente, el jugador portugués exige un salario neto de casi 20 millones de euros al año.

Esta cifra es significativamente superior al presupuesto salarial planeado por el Galatasaray. Informes previos indicaban que el club de Estambul estaba dispuesto a ofrecer alrededor de 10 millones de euros anuales. Por tanto, la brecha financiera entre las partes es el principal escollo del acuerdo.

¿Quiere irse Bruno?

El contrato actual de Fernandes con el Manchester United se extiende hasta junio de 2027. El club también tiene la opción de extenderlo por una temporada más.

Anteriormente se informó que el jugador tiene la intención de quedarse en Old Trafford y liderar al equipo como capitán. La directiva del Manchester United también ha manifestado abiertamente su deseo de retenerlo. Por eso, la noticia sobre el precio de 42 millones de libras no coincide del todo con la postura oficial del club por ahora.

Se necesitan dos acuerdos para un gran fichaje

Para que el Galatasaray consiga a Bruno Fernandes, primero debe acordar la cifra del traspaso con el Manchester United. Luego, deberá convencer al futbolista de reducir considerablemente sus exigencias salariales.

Por ahora, este fichaje es una opción posible pero financieramente muy compleja. No hay oferta oficial ni acuerdo: hay muchos rumores en el mercado, pero ninguna firma.

La pregunta clave ahora es: ¿dejará realmente el Manchester United salir a su capitán por 42 millones de libras, o es este reporte solo una señal enviada por el Galatasaray antes de negociar?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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