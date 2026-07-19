Lamine Yamal visto con su novia en Nueva York antes de la final

·7.9K·Mundo
Lamine Yamal visto con su novia en Nueva York antes de la final

Antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA, el jugador de la selección española Lamine Yamal fue visto en Nueva York junto a su novia, Alex Padilla.

En un video que circula por las redes sociales, se ve a Yamal y Alex Padilla comprando comida en un puesto callejero. Los usuarios están comentando activamente este suceso.

Yamal es actualmente uno de los futbolistas más mencionados de la selección española. Sus apariciones fuera del campo antes de la final también despiertan el interés de los aficionados.

España se enfrentará a Argentina en el partido decisivo. Yamal es visto como una de las principales esperanzas de su equipo para este encuentro.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Turistas se encuentran cara a cara con un oso grizzly giganteTuristas se encuentran cara a cara con un oso grizzly giganteAyer, 21:03Una niña de siete años encontrada viva tras tres días en el marUna niña de siete años encontrada viva tras tres días en el marAyer, 20:40Un cocodrilo ataca a un niño a orillas de un ríoUn cocodrilo ataca a un niño a orillas de un ríoAyer, 19:07Un paseo en carrito de golf termina en tragedia: 4 turistas sufren un accidenteUn paseo en carrito de golf termina en tragedia: 4 turistas sufren un accidenteAyer, 16:56Dos horas de tiroteo en la frontera entre Pakistán e IndiaDos horas de tiroteo en la frontera entre Pakistán e IndiaAyer, 16:28Activista indio hospitalizado a la fuerza tras 20 días de huelga de hambreActivista indio hospitalizado a la fuerza tras 20 días de huelga de hambreAyer, 16:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez