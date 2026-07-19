Lamine Yamal visto con su novia en Nueva York antes de la final

Antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA, el jugador de la selección española Lamine Yamal fue visto en Nueva York junto a su novia, Alex Padilla.

En un video que circula por las redes sociales, se ve a Yamal y Alex Padilla comprando comida en un puesto callejero. Los usuarios están comentando activamente este suceso.

Yamal es actualmente uno de los futbolistas más mencionados de la selección española. Sus apariciones fuera del campo antes de la final también despiertan el interés de los aficionados.

España se enfrentará a Argentina en el partido decisivo. Yamal es visto como una de las principales esperanzas de su equipo para este encuentro.