Kylian Mbappé admite una dura realidad: ¿qué le dijo a Deschamps?

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Kylian Mbappé admite una dura realidad: ¿qué le dijo a Deschamps?

La selección de Francia terminó la Copa del Mundo 2026 sin medallas. Tras ir perdiendo 0-4 al descanso en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, los franceses realizaron una gran remontada tras la pausa, pero no pudieron evitar la derrota por 4-6.

Después del encuentro Kylian Mbappé criticó duramente el juego de los primeros 45 minutos. El capitán francés habló abiertamente sobre la derrota, la actitud del equipo y el legado de Didier Deschamps.

«Perdimos la cabeza en el primer tiempo»

Mbappé señaló que Francia jugó muy por debajo de su nivel en la primera parte. Por ello, las críticas de los aficionados sobre la falta de compromiso con la camiseta nacional son comprensibles.

«Solo somos humanos. Pero a este nivel no tenemos derecho a cometer tales errores. Perdimos la cabeza por completo en el primer tiempo y el rival nos dio una lección», dijo Mbappé.

Inglaterra marcó cuatro goles sin respuesta antes del descanso. Bukayo Saka anotó un hat-trick, convirtiéndose en el gran protagonista del partido por el bronce.

Francia cambió por completo tras el descanso

En la segunda parte, los franceses aumentaron la intensidad ofensiva y presionaron seriamente a la defensa inglesa. Mbappé marcó dos goles, liderando la reacción de su equipo.

Aunque Francia recortó distancias hasta el 4-3, encajó dos goles más en los minutos finales. Como resultado, Inglaterra ganó 6-4 y se llevó la medalla de bronce del Mundial.

«En la segunda parte volvimos a ser jugadores de alto nivel. Mentalmente jugamos como máquinas. Pero aun así no pudimos ganar», declaró el capitán francés.

Mbappé habló como si se disculpara con Deschamps

Según Mbappé, los jugadores querían ganar la medalla de bronce, ante todo, por Didier Deschamps, quien disputaba su último partido al mando de la selección.

Admitió que la desafortunada actuación de la primera parte pudo parecer una falta de respeto hacia el entrenador. Sin embargo, enfatizó que los jugadores no tuvieron esa intención.

«Queríamos lograr el resultado, sobre todo por él. Este partido no empaña en absoluto el legado de Didier Deschamps».

Deschamps dirigió a la selección francesa desde 2012. Bajo su mando, el equipo fue campeón del mundo en 2018, finalista en el Mundial 2022 y ganó la UEFA Nations League. El partido contra Inglaterra fue el último de sus 14 años de trayectoria.

Mbappé hizo historia a pesar de la derrota

Kylian Mbappé alcanzó los 10 goles en el Mundial 2026 gracias a su doblete en el partido por el bronce. Antes de la final, aventaja a Lionel Messi por dos goles en la carrera por la Bota de Oro.

Además, el total de goles del delantero francés en los Mundiales llegó a 22. Superó el récord de 21 goles de Messi, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Mbappé estableció un récord personal, pero sus palabras dejan claro que este logro no alivia el dolor de la derrota. Francia se quedó sin medalla y Deschamps cerró su largo ciclo con un partido doloroso.

¿Crees que los 14 años de Deschamps en Francia pueden considerarse un éxito?

Kylian MbappéDidier DeschampsInglaterraFranciaBukayo Saka
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Shuhrat Razzakov
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