Análisis de criptomonedas: Caen los precios de Bitcoin y principales altcoins

Bitcoin (BTC) intenta superar el nivel de 65.426 USD, pero los compradores tienen dificultades para mantener posiciones altas. Las tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán han afectado negativamente al sentimiento del mercado. Según Andri Fauzan Adziima, analista del Instituto de Investigación Bitrue, la caída está vinculada no solo a noticias políticas, sino también a liquidaciones apalancadas y menores flujos de ETF. Cointelegraph.com informa .

Toda la atención se centra ahora en el mínimo anual de BTC de 60.000 USD. El veterano trader Peter Brandt afirmó en X que Bitcoin ha formado un patrón de triángulo expansivo y podría caer a 56.000 USD. Sin embargo, si el precio supera los 75.000 USD, este pronóstico bajista quedará invalidado.

Aunque la tendencia a corto plazo parece negativa, se espera que los compradores se activen en el rango de 60.000 a 65.000 USD. Si el precio cierra por debajo de 60.000 USD, la tendencia bajista podría continuar, con riesgo de caer a 50.000 USD. Los vendedores están aprovechando cualquier repunte menor para vender y mantener su dominio.

Los bajistas también han tomado el control del mercado de Ethereum (ETH). El par ETH/USDT podría caer al fuerte nivel de soporte de 1.750 USD. Se espera un repunte temporal ya que el indicador RSI está en zona de sobreventa, pero si se pierde el nivel de 1.750 USD, el precio podría hundirse hasta 1.550 USD.