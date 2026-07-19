Hallan en Marte rastros de un impacto de asteroide a escala del que extinguió a los dinosaurios

El rover Perseverance de la NASA ha realizado uno de los descubrimientos más importantes en la historia del Planeta rojo. Al estudiar rocas antiguas en el borde del cráter Jezero, los científicos identificaron rastros de eventos catastróficos equivalentes al impacto del asteroide Chicxulub, que causó la extinción de los dinosaurios en la Tierra. Según el estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets, este hallazgo permite una nueva mirada a la era caótica y destructiva de Marte hace 3.900 millones de años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las capas de 75 metros de espesor estudiadas por el rover, denominadas «Broom Point», se consideran una de las partes más antiguas de la corteza planetaria. Ken Farley, subdirector del proyecto en el Instituto de Tecnología de California, explica que en la Tierra, una historia geológica tan antigua ha sido borrada por completo debido a la tectónica de placas. En Marte, al no existir tales procesos, el «diario geológico» de los primeros tiempos de la formación del Sistema solar se ha conservado intacto.

Una lluvia de rocas fundidas desde el cosmos

Los análisis realizados con los instrumentos de Perseverance identificaron seis tipos de rocas en la zona de «Broom Point». Entre ellas hay fragmentos de roca saturados de burbujas de gas y en estado fundido, así como pequeñas esferas vítreas llamadas esférulas. Los científicos señalan que estas esférulas se forman como resultado de la fusión instantánea de las rocas tras el impacto de un asteroide y su posterior solidificación.

Según el investigador Alex Jones del Imperial College London, estas capas indican que en aquella época no caía lluvia o nieve del cielo marciano, sino una lluvia casi continua de fragmentos de roca fundida y polvo. El tamaño de las esférulas encontradas, que es de la misma escala que las partículas formadas durante el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios en la Tierra, sorprende a los expertos.

Doble impacto catastrófico

Actualmente, estas capas geológicas se encuentran en posición casi vertical, es decir, en un ángulo superior a 80 grados. Los científicos explican este fenómeno mediante dos colisiones gigantescas consecutivas:

Primero, el impacto de un asteroide gigante, que formó la cuenca Isidis Basin de 1900 kilómetros de ancho, volcó la corteza planetaria;

Posteriormente, el segundo impacto de asteroide, que creó el cráter Jezero de 45 kilómetros de ancho, fragmentó aún más estas capas y las elevó a su altura actual.

Según información de ixbt.com, el rover Perseverance extrajo dos muestras de esta zona llamadas «Bell Island» y «Main River». Si estas cápsulas se traen a la Tierra en futuras misiones, los análisis de laboratorio ayudarán a determinar con precisión las condiciones que existían en Marte e incluso en la joven Tierra hace 4.000 millones de años.

Este descubrimiento abre una nueva página en la comprensión no solo del pasado de Marte, sino también de las etapas de formación de todos los planetas del Sistema solar. Por ahora, Perseverance continúa sus investigaciones y se prepara para analizar otras zonas antiguas del planeta.