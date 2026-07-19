Hallan en Marte rastros de un impacto de asteroide a escala del que extinguió a los dinosaurios

·96·Tecnología
Hallan en Marte rastros de un impacto de asteroide a escala del que extinguió a los dinosaurios

El rover Perseverance de la NASA ha realizado uno de los descubrimientos más importantes en la historia del Planeta rojo. Al estudiar rocas antiguas en el borde del cráter Jezero, los científicos identificaron rastros de eventos catastróficos equivalentes al impacto del asteroide Chicxulub, que causó la extinción de los dinosaurios en la Tierra. Según el estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets, este hallazgo permite una nueva mirada a la era caótica y destructiva de Marte hace 3.900 millones de años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las capas de 75 metros de espesor estudiadas por el rover, denominadas «Broom Point», se consideran una de las partes más antiguas de la corteza planetaria. Ken Farley, subdirector del proyecto en el Instituto de Tecnología de California, explica que en la Tierra, una historia geológica tan antigua ha sido borrada por completo debido a la tectónica de placas. En Marte, al no existir tales procesos, el «diario geológico» de los primeros tiempos de la formación del Sistema solar se ha conservado intacto.

Una lluvia de rocas fundidas desde el cosmos

Los análisis realizados con los instrumentos de Perseverance identificaron seis tipos de rocas en la zona de «Broom Point». Entre ellas hay fragmentos de roca saturados de burbujas de gas y en estado fundido, así como pequeñas esferas vítreas llamadas esférulas. Los científicos señalan que estas esférulas se forman como resultado de la fusión instantánea de las rocas tras el impacto de un asteroide y su posterior solidificación.

Según el investigador Alex Jones del Imperial College London, estas capas indican que en aquella época no caía lluvia o nieve del cielo marciano, sino una lluvia casi continua de fragmentos de roca fundida y polvo. El tamaño de las esférulas encontradas, que es de la misma escala que las partículas formadas durante el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios en la Tierra, sorprende a los expertos.

Doble impacto catastrófico

Actualmente, estas capas geológicas se encuentran en posición casi vertical, es decir, en un ángulo superior a 80 grados. Los científicos explican este fenómeno mediante dos colisiones gigantescas consecutivas:

  • Primero, el impacto de un asteroide gigante, que formó la cuenca Isidis Basin de 1900 kilómetros de ancho, volcó la corteza planetaria;
  • Posteriormente, el segundo impacto de asteroide, que creó el cráter Jezero de 45 kilómetros de ancho, fragmentó aún más estas capas y las elevó a su altura actual.
Según información de ixbt.com, el rover Perseverance extrajo dos muestras de esta zona llamadas «Bell Island» y «Main River». Si estas cápsulas se traen a la Tierra en futuras misiones, los análisis de laboratorio ayudarán a determinar con precisión las condiciones que existían en Marte e incluso en la joven Tierra hace 4.000 millones de años.

Este descubrimiento abre una nueva página en la comprensión no solo del pasado de Marte, sino también de las etapas de formación de todos los planetas del Sistema solar. Por ahora, Perseverance continúa sus investigaciones y se prepara para analizar otras zonas antiguas del planeta.

MarteNASAPerseveranceAsteroideEspacio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El camino al espacio para todos: las personas con discapacidad pueden ser los mejores astronautasEl camino al espacio para todos: las personas con discapacidad pueden ser los mejores astronautasHoy, 01:59Vivo presenta un smartphone con una batería récord por 130 dólaresVivo presenta un smartphone con una batería récord por 130 dólaresHoy, 01:24Xi Jinping se opone a las restricciones en el ámbito de la IAXi Jinping se opone a las restricciones en el ámbito de la IAHoy, 00:53Conflicto legal entre Apple y OpenAI: ¿están en riesgo los gadgets de Inteligencia Artificial?Conflicto legal entre Apple y OpenAI: ¿están en riesgo los gadgets de Inteligencia Artificial?Hoy, 00:27Apple recupera de NVIDIA el título de la empresa más valiosa del mundoApple recupera de NVIDIA el título de la empresa más valiosa del mundoHoy, 00:24Call of Duty llega al cine: Taylor Sheridan trabaja en el guionCall of Duty llega al cine: Taylor Sheridan trabaja en el guionAyer, 23:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación