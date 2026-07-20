Rodri nombrado mejor jugador de la Copa del Mundo

El capitán de la selección española, Rodri, compartió sus emociones tras la victoria en la Copa del Mundo 2026. El centrocampista del Manchester City fue nombrado mejor jugador del torneo celebrado en Norteamérica y fue galardonado con el trofeo del Balón de Oro. La histórica victoria en la final contra Argentina se convirtió para Rodri no solo en una cima deportiva, sino en el símbolo de un gran regreso tras una grave lesión. Así lo informa Goal.com informa .

Recordemos que el jugador de 30 años sufrió una grave lesión de rodilla en septiembre de 2024, pocas semanas antes de recibir su primer Balón de Oro. Aunque la rotura de los ligamentos cruzados anteriores lo mantuvo fuera de las canchas por mucho tiempo, Rodri mostró resiliencia, no solo regresando al campo, sino liderando a su selección nacional hacia el título mundial. Según Goal.com, superó a estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por el premio.

La victoria de la resiliencia y la fuerza mental

«Ahora estamos como en una nube, no puedo expresar mis sentimientos con palabras. Ha sido un periodo muy duro para mí», dijo Rodri en su entrevista. El jugador destacó que desea que su camino sirva de ejemplo para las nuevas generaciones. Según él, incluso cuando uno toca fondo, siempre existe la posibilidad de levantarse, lo cual se ha convertido en su filosofía de vida.

El capitán español reconoció el papel inestimable de sus seres queridos en su éxito, además de destacar su propia fuerza interior. «Doy las gracias a todas las personas que me ayudaron. Pero, sinceramente, también quiero agradecerme a mí mismo por no haberme rendido en esos momentos difíciles», añadió el centrocampista.

Un nuevo récord en el fútbol español

En el partido de la final, la selección española venció a Argentina 1-0 tras la prórroga. Este éxito no solo otorgó el campeonato, sino también un nuevo récord en el fútbol mundial. Los españoles extendieron su racha invicta en el ámbito internacional a 38 partidos, registrando un resultado histórico.

Rodri también habló sobre cómo motivó a sus compañeros antes del partido. Instó a los jugadores a mirar al rival a los ojos y mostrar valentía. Al final, fue precisamente este espíritu combativo y la capacidad de liderazgo del capitán lo que llevó a España una vez más al trono del fútbol mundial. Para los aficionados al fútbol, esta victoria es vista como un premio merecido al trabajo de un profesional como Rodri.