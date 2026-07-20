Lo que Lamine Yamal le dijo a Messi tras la final: Leo lo revela todo

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Lo que Lamine Yamal le dijo a Messi tras la final: Leo lo revela todo

La final de la Copa Mundial 2026 terminó con un resultado difícil para Argentina, tras caer 0-1 ante España. Lionel Messi contó cómo Lamine Yamal lo consoló después del partido.

Según el argentino de 39 años, el joven futbolista español lo abrazó y le pidió que no llorara. Este breve intercambio tras la final demostró el respeto entre dos generaciones.

«Me abrazó y me consoló»

Se le preguntó a Messi qué le había dicho Yamal tras el duelo decisivo. El capitán argentino respondió:

«¿Qué me dijo Yamal? Me abrazó, me consoló y me pidió varias veces que no llorara. Lamine es una persona muy noble y bondadosa».

Mientras los jugadores españoles celebraban el título, el gesto de Yamal al acercarse al líder del equipo rival derrotado para apoyarlo captó la atención de los aficionados.

La final fue el partido más difícil para Messi

Argentina perdió 0-1 ante España en la prórroga de la final del Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en los momentos decisivos, dejando al campeón defensor sin el trofeo.

Aunque Messi tuvo un gran desempeño durante el torneo, en la final no pudo concretar ninguna acción de gol ante la defensa española.

Fue el único partido del Mundial 2026 en el que no registró goles ni asistencias.

Messi terminó el Mundial con 12 acciones de gol

El capitán argentino disputó los ocho partidos del torneo. Marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.

De esta forma, Messi participó directamente en 12 goles durante el torneo. Su efectividad fue clave para que Argentina llegara nuevamente a una final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, en el partido decisivo, España logró neutralizar la influencia del líder argentino.

Un momento de respeto entre generaciones

Messi y Yamal representan generaciones distintas. Uno ha sido una estrella mundial durante años, mientras que el otro brilla al más alto nivel desde sus inicios.

El abrazo tras la final demostró un respeto deportivo que va más allá de la victoria o la derrota.

España levantó la copa y Argentina asumió una dura derrota. Pero las palabras de Yamal a Messi quedarán como uno de los momentos más emotivos y sinceros de la final.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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