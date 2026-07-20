Mundial 2026. ¿Cómo venció España a Argentina? (los momentos más destacados del partido)

En la final de la Copa del Mundo, la selección de España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga, alzándose con el título del Mundial 2026.

El destino del encuentro se decidió en el tiempo extra. En el minuto 106, tras un centro de Nico Williams, Ferran Torres conectó un disparo preciso para marcar el único gol del partido.

Mundial 2026. Final

España - Argentina 1-0

Gol: Ferran Torres 106'

Expulsión: Enzo Fernández 90+3' (Argentina).

De esta manera, España se corona campeona del Mundial 2026. Argentina, como vigente campeona, se conforma esta vez con la medalla de plata.