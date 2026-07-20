¿Encaja Husanov en el sistema de Maresca? Las 3 tareas clave de la estrella uzbeka en el City

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¿Encaja Husanov en el sistema de Maresca? Las 3 tareas clave de la estrella uzbeka en el City

«Manchester City» afronta cambios serios tras una temporada actual que no ha sido del todo exitosa. La salida de Pep Guardiola, quien dirigió el club durante diez años, afectará inevitablemente el sistema de juego del equipo.

Actualmente, los «Citizens» están bajo el mando de Enzo Maresca, uno de los discípulos de Guardiola. Naturalmente, los aficionados al fútbol uzbekos están muy interesados en el futuro de Abdukodir Khusanov, quien comenzó a brillar bajo Guardiola, con el nuevo entrenador:

  • ¿Encaja Khusanov en el estilo de juego de Maresca?

  • ¿Le dará confianza el nuevo entrenador?

  • ¿Tendrá Abdukodir la continuidad que tuvo la temporada pasada?

Zamin.uz presenta los análisis de expertos sobre este tema y las conclusiones sobre lo que Khusanov debe hacer para consolidarse en el once titular del City.

El estilo de Enzo Maresca y las capacidades de Abdukodir Khusanov

Los expertos señalan que, al tratarse de un entrenador de la escuela de fútbol posicional, el sistema de Enzo Maresca se adapta muy bien a Abdukodir Khusanov. El modelo de Maresca se basa en puntos fuertes claros:

  • Línea defensiva alta: El equipo juega en campo contrario y deja mucho espacio a sus espaldas.

  • Valentía en los duelos: Se exige una gran velocidad y valentía en los duelos a los defensores.

  • Defensa central rápido: En este modelo táctico, un central rápido se convierte en una necesidad fundamental.

3 aspectos clave que Khusanov debe perfeccionar

Para no ser solo un defensa «bombero» que corrige los errores de otros, Abdukodir Khusanov debe desarrollar 3 aspectos importantes en su juego:

N.º

Componente

¿Qué debe mejorar?

1

Toma de decisiones rápida con el balón

No necesita llegar al nivel de John Stones, pero debe aprender más rápido cuándo jugar en corto, cuándo avanzar y cuándo no arriesgar.

2

Estabilidad posicional

Los defensas rápidos pueden pecar de exceso de confianza pensando que «llegan a todo». En la élite, es vital anticipar y posicionarse correctamente con antelación.

3

Comunicación

En Inglaterra, el idioma, la voz y dirigir a los compañeros es tan importante como la velocidad. Su debut en el City mostró que su adaptación al idioma y a las exigencias del equipo fue difícil.

Conclusión

Si Abdukodir logra integrar estos tres elementos, se convertirá en un jugador muy útil para el técnico italiano Enzo Maresca. No necesita ser una copia de Rúben Dias o John Stones; puede consolidarse en el Manchester City con su propio perfil: un defensa híbrido, rápido y fuerte en el duelo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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