Mbappé busca repetir el éxito de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

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Mbappé busca repetir el éxito de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

La estrella francesa Kylian Mbappé está seriamente preocupada por no haber logrado los resultados esperados en sus primeras temporadas en el Real Madrid y por quedarse atrás en la carrera por los trofeos. En una entrevista con Goal.com, el exjugador Jérémie Aliadière describió el estado actual de Mbappé como «frustrado y abatido». El delantero quiere ganar la Champions League y convertirse en una leyenda del club, al igual que su ídolo Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com .

Para Mbappé, los fracasos continúan no solo a nivel de club, sino también en el ámbito internacional. La derrota en las semifinales de la Eurocopa ante España con la selección francesa y la falta de trofeos importantes con el Real Madrid en la temporada 2025-26 han reducido sus posibilidades de ganar el Balón de Oro. Este ha sido un duro golpe para Mbappé, considerado uno de los jugadores más talentosos del fútbol mundial.

El factor Mourinho y nuevas esperanzas

Se espera que 2027 sea un punto de inflexión para los aficionados madridistas y para Kylian Mbappé personalmente. La razón es que se espera que el reconocido técnico José Mourinho regrese al Santiago Bernabéu como entrenador por segunda vez. La mentalidad ganadora del técnico portugués podría ayudar a Mbappé a conquistar el trofeo de la Champions League con el que sueña.

Según Aliadière, a Mbappé le duele profundamente ver al Paris Saint-Germain alcanzar la gloria europea dos veces después de su salida. Esta situación ha intensificado su deseo de triunfar con el Real Madrid. No solo quiere marcar goles en Madrid, sino alcanzar un estatus «divino» como Cristiano Ronaldo.

La presión aumentará para Mbappé, quien compartirá equipo con estrellas como Vinícius Júnior y Jude Bellingham en el Real Madrid la próxima temporada. La forma en que esta plantilla estelar se configure bajo el mando de Mourinho y la capacidad de Mbappé para demostrar su liderazgo serán el centro de atención de la comunidad futbolística mundial.

En conclusión, Kylian Mbappé atraviesa actualmente la fase más compleja, pero también la más decisiva de su carrera. Sus éxitos en La Liga y la Champions League con el Real Madrid son vitales no solo para sus ambiciones personales, sino también para la futura hegemonía del club blanco.

Real MadridKylian MbappéCristiano RonaldoJosé MourinhoFútbol
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