Nuevo líder en el ranking FIFA: España destrona a Argentina
Tras derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, la selección de España ha recuperado el primer puesto en el ranking FIFA. Los españoles lideran ahora la tabla con 1995,88 puntos, sumando 30,27 puntos respecto a la actualización anterior y desplazando a Argentina de la cima.
Aunque Argentina no perdió puntos debido a la derrota en la final, cayó al segundo lugar con 1970,37 puntos.
Zamin.uz El ranking FIFA actualizado presenta los cambios en el Top 10 y el rendimiento de las selecciones que lograron hitos notables en el Mundial.
La «maldición histórica» se repitió
La estadística negativa que persigue a cada equipo que comienza la Copa del Mundo como líder del ranking se confirmó una vez más: ningún equipo que ocupe el primer puesto del ranking FIFA ha logrado ganar el torneo. Argentina tampoco pudo romper esta «maldición histórica».
Las demás selecciones en la parte alta del ranking también ajustaron sus posiciones según su desempeño en el torneo:
Francia: Ocupa el tercer lugar con 1948,97 puntos.
Inglaterra: Ascendió al cuarto lugar con 33,41 puntos.
México: Realizó el salto más significativo del Top 10. A pesar de perder en octavos de final contra Inglaterra, fue recompensada por sus resultados en la fase de grupos y durante todo el torneo, subiendo 4 posiciones hasta el 10º lugar.
Top 10 del ranking FIFA
Puesto
Selección
Cambio
Puntos / Detalle
1
España
⬆️ (+30,27)
1995,88 — Campeona del mundo y nuevo líder
2
Argentina
⬇️
1970,37 — Cayó al 2º puesto tras la derrota en la final
3
Francia
➡️
1948,97 — Mantiene el tercer puesto
4
Inglaterra
⬆️
33,41 puntos acumulados, sube al 4º puesto
5
Brasil
⬆️ (+1)
Sube una posición
6
Marruecos
⬆️ (+1)
Sube una posición
7
Portugal
⬇️ (-2)
Baja dos posiciones
8
Bélgica
➡️
Se mantiene en el 8º puesto
9
Países Bajos
➡️
Se mantiene en el 9º puesto
10
México
⬆️ (+4)
Entra en el Top 10
Los mayores logros fuera del Top 10: Cabo Verde y Noruega
Dos selecciones que lograron un crecimiento serio fuera del Top 10 destacaron especialmente:
Cabo Verde: Esta selección subió 3 posiciones, alcanzando el 64º lugar con 1402,97 puntos. Fue el país más pequeño en llegar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, perdiendo 2-3 ante Argentina en octavos de final.
Noruega: El mayor salto de todo el ranking pertenece a Noruega. El equipo subió al menos 12 posiciones hasta el 19º lugar con 1651,29 puntos. Ningún otro equipo del Top 20 logró un salto tan drástico en esta actualización.
Países Bajos: Tras vencer a varios rivales durante el torneo, el equipo neerlandés tuvo su mejor Copa del Mundo de la historia, llegando por primera vez a cuartos de final, aunque finalmente perdió 1-2 ante Inglaterra.
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