Neymar, muy afectado tras ver las lágrimas de Messi...

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Neymar, muy afectado tras ver las lágrimas de Messi...

La derrota de Argentina ante España por 0-1 en la final de la Copa del Mundo 2026 Lionel Messi fue un golpe muy duro. Neymar, al ver las lágrimas del argentino tras el pitido final, no pudo ocultar sus emociones.

El extremo brasileño confesó sentirse profundamente afectado por la situación de su excompañero, destacando que deseaba que Messi cerrara su carrera con otro título mundial.

«Verlo llorar me rompió el corazón»

Al hablar sobre la tristeza de Messi tras la final, Neymar admitió que fue muy difícil presenciar esa escena.

«Verlo llorar y ver las lágrimas en sus ojos fue realmente desgarrador. Siempre quise que él ganara este trofeo y terminara su carrera con una Copa del Mundo», dijo el jugador brasileño.

Según Neymar, se tomó la derrota de Messi en la final como algo personal.

«Me dolió muchísimo por él».

Argentina perdió el título en la prórroga

En la final del Mundial 2026, el tiempo reglamentario entre Argentina y España terminó 0-0. El ganador se decidió en la prórroga.

España ganó 1-0 gracias a un gol en el minuto 106, convirtiéndose en campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Aunque Argentina comenzó el torneo como vigente campeona, no pudo lograr su segundo mundial consecutivo.

Messi y Neymar mantienen una larga amistad

Neymar y Messi compartieron equipo durante varios años. Jugaron juntos en el FC Barcelona y posteriormente en el PSG de Francia.

Más allá de su conexión en el campo, los jugadores son conocidos por su estrecha relación. Por ello, las palabras de Neymar se interpretan como los sentimientos sinceros de un amigo y excompañero.

Messi cumplió su sueño en 2022

Lionel Messi ganó la Copa del Mundo 2022 en Qatar con la selección argentina. Aquel título fue uno de los mayores logros de su carrera.

En 2026 volvió a llegar a la final, pero esta vez el trofeo fue para España. Por eso, Neymar expresó que quería que Messi terminara su carrera con otro campeonato mundial.

España ganó la final, pero una de las imágenes más impactantes fueron las lágrimas de Messi. Las palabras de Neymar demuestran que el respeto y la amistad entre ambos siguen intactos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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