Mientras la atención de la comunidad mundial se centra en los procesos geopolíticos en Oriente Medio, se observan novedades importantes en el ámbito de la diplomacia internacional. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la parte iraní ha aceptado discutir aspectos clave de su programa nuclear con representantes estadounidenses. Sin embargo, Washington plantea como condición principal para el inicio exitoso de estas negociaciones que Irán abra completamente el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Según las estimaciones del jefe del Departamento de Estado de EE. UU., la siguiente fase de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear podría prolongarse durante varios meses.

Reuniones de expertos y la cuestión del uranio altamente enriquecido

En su intervención en el Senado, Marco Rubio destacó la complejidad y los aspectos técnicos del proceso:

«Sin duda, se trata de una cuestión muy técnica y no creo que pueda resolverse en solo cinco días. Se requerirá que los grupos de expertos de ambas partes se reúnan regularmente durante 30, 60 o 90 días para acordar todos los detalles minuciosos»., declaró el secretario de Estado.

Según sus palabras, la segunda fase del futuro diálogo se centrará en la cuestión de la eliminación (destrucción) de las reservas de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán.

¿Cuáles son las condiciones para el alivio de las sanciones?

La administración estadounidense aclaró que no tiene intención de suavizar las restricciones económicas impuestas a Irán únicamente a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz. Como es sabido, las autoridades de Teherán han estado bajo sanciones internacionales debido a sus actividades nucleares.

El secretario de Estado añadió que, si el liderazgo iraní acepta renunciar por completo a sus ambiciones nucleares, se les impondrán obligaciones internacionales y las sanciones se irán suavizando gradualmente de acuerdo con este proceso.

Tregua y complicación de la situación geopolítica

Cabe recordar que desde principios de abril de este año existe una tregua temporal entre EE. UU. e Irán. Según este acuerdo, las partes debían elaborar un tratado de paz definitivo.

Sin embargo, según la información difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim , Teherán ha suspendido temporalmente el proceso de negociación con Washington tras la reanudación de los ataques militares israelíes en territorio libanés. Aun así, el presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que el diálogo diplomático entre ambos países sigue en curso.

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