Hallan carga de 45 millones de dólares en túnel de 265 metros

Las agencias de seguridad mexicanas han descubierto un importante túnel subterráneo cerca de la frontera con EE. UU. Los investigadores creen que este pasadizo secreto se utilizaba para el contrabando de drogas, armas y otras cargas prohibidas.

Según la Fiscalía General de México, el túnel fue descubierto el 31 de mayo cerca de Tijuana. Se considera muy probable que se extienda hasta territorio estadounidense.

Los datos preliminares indican que el pasadizo subterráneo tiene casi 265 metros de longitud y más de 6 metros de profundidad. Cabe destacar que el túnel estaba equipado con tecnología moderna, incluyendo iluminación, sistemas de ventilación y mecanismos electrónicos especializados para el transporte de carga.

Durante el operativo, se incautaron 1.029 kg de cocaína valorados en aproximadamente 45 millones de dólares, además de metanfetamina, marihuana, municiones y diversos documentos.

Las fuerzas del orden de EE. UU. describen esta operación como un golpe significativo al Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos criminales más peligrosos del país.

Cuatro sospechosos fueron detenidos en relación con el caso. Enfrentan cargos por narcotráfico y uso de túneles ilegales. Si son declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.

Según la fiscalía mexicana, el túnel podría conectar con una calle en San Diego, California. Sin embargo, el punto de salida exacto en el lado estadounidense aún no ha sido confirmado oficialmente.

Las autoridades han anunciado que se intensificará la lucha contra las redes de contrabando subterráneo en la frontera entre ambos países.