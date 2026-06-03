«Has perdido la cabeza»: Trump insulta duramente a Netanyahu

Se ha revelado que el presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó duramente por teléfono al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a los ataques en territorio libanés. Axios informó esto citando fuentes.

Según las fuentes, durante la conversación, Trump llamó «loco» al jefe del gobierno israelí. También le recordó a Netanyahu que lo había ayudado a salvarse de la prisión en un caso de corrupción. Señaló que, debido a los ataques en el Líbano, Netanyahu enfrenta crecientes críticas en el escenario internacional, lo que podría provocar un mayor aislamiento exterior para Israel.

«Has perdido la cabeza. Si no fuera por mí, estarías en la cárcel; te salvé. Ahora todos te odian. Debido a tus acciones, el odio hacia Israel está aumentando», dijo Trump durante la conversación.

Al mismo tiempo, Trump expresó su preocupación por el aumento de víctimas civiles en el Líbano y la destrucción de edificios residenciales durante las operaciones contra los comandantes de Hezbolá.

El 1 de junio, Netanyahu ordenó ataques contra el sur de Beirut, citando la escalada del conflicto con el grupo Hezbolá, respaldado por Irán. Un día antes, se ampliaron las operaciones terrestres en el Líbano tras los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel.

Fuentes cercanas a la administración estadounidense dijeron a Axios que, durante la llamada telefónica, Trump expresó su profunda preocupación por el aumento de víctimas civiles en el Líbano y la destrucción de zonas residenciales durante la eliminación de comandantes de Hezbolá.

Tras la conversación, Trump anunció que se había llegado a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento libanés Hezbolá. Enfatizó que había mantenido una «conversación muy productiva» con Netanyahu. Posteriormente, se anunció que no entrarían tropas en Beirut y que las unidades militares en camino fueron retiradas. Trump también indicó que se llevaron a cabo negociaciones con Hezbolá a través de representantes de alto nivel, resultando en un acuerdo para detener completamente el fuego.