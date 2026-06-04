Hindio establece récord Guinness con colección de vasos de papel

Un hombre indio de 57 años entró en el Libro Guinness de los Récords con su inusual colección. Reunió un total de 858 vasos de papel diferentes de 31 países de todo el mundo.

Los vasos de la colección tienen un volumen de 5 ml a 500 ml, cada uno perteneciente a diferentes países y marcas. El hombre dice que su curiosidad infantil se ha convertido en una gran pasión con los años.

Mencionó que anteriormente había coleccionado artículos como tarjetas de embarque aéreo, envases de cuchillas de afeitar, tazas de café y bolsitas de té.

Según los informes, también estableció un récord en 2013 como propietario de la colección más grande compuesta por 5.986 tarjetas telefónicas.