Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo

Las acciones de SpaceX, propiedad de Elon Musk, fueron valoradas en 1,75 billones de dólares antes de su salida a bolsa. Si las acciones se venden a este precio, Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo. Así se informó en documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Se señala que el precio inicial de las acciones de SpaceX se fijó en 135 dólares. Si se venden a este precio, el valor total de la empresa podría alcanzar los 1,75 billones de dólares, superior a la valoración anterior de 1,25 billones de dólares.

Según los informes, se espera que el proceso de OPV de SpaceX comience el 12 de junio en la bolsa Nasdaq. La empresa planea recaudar 75 mil millones de dólares, lo que podría convertirlo en uno de los mayores OPV de la historia de EE. UU.

Los expertos dicen que anunciar previamente un precio de acción tan alto es un caso poco común. Si se confirma el precio de 135 dólares o más, SpaceX podría unirse a las filas de las empresas más valiosas del mundo.

En este escenario, la riqueza de Elon Musk, quien posee una gran parte de las acciones de la empresa, podría aumentar drásticamente, convirtiéndolo teóricamente en el primer billonario del mundo.

Sin embargo, los analistas enfatizan que este resultado no está garantizado. Aunque SpaceX genera actualmente ingresos por 18,6 mil millones de dólares, terminó el año con una pérdida de 4,9 mil millones de dólares. En el primer trimestre de 2026, la pérdida ascendió a 4,3 mil millones de dólares.

Actualmente, los activos de SpaceX se valoran en 102 mil millones de dólares, mientras que su deuda asciende a 60,5 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, la empresa está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, satélites de internet y centros de datos, además de sus proyectos espaciales.