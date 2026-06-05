Trump introduce nuevas normas para altos funcionarios federales

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Trump introduce nuevas normas para altos funcionarios federales

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva sobre las actividades de los empleados de alto rango en las agencias federales. Según Reuters, el documento simplifica el proceso de despido de cerca de 8.000 funcionarios públicos bien remunerados.

La orden se aplica principalmente a los empleados que tienen la autoridad para dar forma o influir en la política gubernamental. Algunos de ellos ganan hasta 200.000 dólares al año.

Según Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, la administración quiere trabajar con personal que pueda implementar su dirección política y cumplir con las órdenes legales.

La nueva norma se considera parte de reformas más amplias para revisar el sistema de personal federal. Inicialmente, se dijo que estos cambios podrían afectar a hasta 50.000 empleados, pero por ahora el alcance de la orden se limita a cerca de 8.000 empleados.

Donald TrumpEstados UnidosReutersScott Kupor
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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