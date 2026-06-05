La deshidratación en el Sahara causa la muerte de 49 personas

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La deshidratación en el Sahara causa la muerte de 49 personas

Al menos 49 personas murieron de sed en el desierto del Sahara, en el norte de Níger, después de que su camión se averiara. Solo dos pasajeros sobrevivieron, caminando hasta la zona de Assamaka y notificando a las autoridades. La BBC informó sobre esto.

Según los informes, los fallecidos regresaban de participar en una ceremonia religiosa en Malí. Su camión se averió y se detuvo en la carretera mientras viajaban por una zona cerca de la frontera entre Níger y Argelia.

Las autoridades declararon que los pasajeros no pudieron llegar al puesto fronterizo de Assamaka, situado a más de 80 kilómetros de distancia, durante varios días. Quedaron atrapados en condiciones de calor extremo y falta de agua. El conductor y los pasajeros intentaron reparar el vehículo varias veces, pero sin éxito.

Más tarde, los rescatistas llegaron al lugar y descubrieron numerosos cuerpos alrededor y debajo del camión averiado. Los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes por equipos de rescate enviados por las autoridades locales.

Durante la operación de rescate, un grupo que regresaba de la zona se encontró con otro camión averiado. Llevaba a más de 60 personas que habían estado varadas en el desierto durante tres días debido a una falla en la batería.

Representantes del gobierno de Níger enfatizaron que esta tragedia vuelve a poner de manifiesto los peligros de las rutas migratorias que cruzan el Sahara, obligando a los jóvenes a emprender viajes peligrosos en busca de sustento en condiciones duras.

NígerSaharaMalíArgeliaBBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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