Jamenei autoriza el indulto de más de 2.000 presos

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Jamenei autoriza el indulto de más de 2.000 presos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha anunciado una amnistía a gran escala por primera vez. Emitió una orden para indultar a más de 2.000 presos o reducir sus condenas. Así lo informó la agencia de noticias Tasnim.

Se informó que Jamenei Jr. aprobó la petición presentada por el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Según los medios iraníes, los presos que no tienen víctimas ni antecedentes penales graves, que han cumplido parte de su condena y que han mostrado signos de rehabilitación y arrepentimiento se beneficiarán principalmente de la amnistía.

Además, las comisiones especiales tendrán en cuenta la edad de los presos, su situación familiar y las circunstancias en las que se cometieron los delitos.

Se informa que las personas condenadas por espionaje, delitos contra la seguridad interna y externa del país, o que representan una amenaza para la seguridad pública, no están incluidas en esta amnistía.

Mojtaba KhameneiIránTasnimGholam-Hossein Mohseni-Ejei
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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